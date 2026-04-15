Жофри Ловерњ опет "црно-бијели": Бивши капитен се вратио у Партизан

Аутор:

АТВ
15.04.2026 15:25

Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Француски кошаркаш Жофри Ловерњ потписао је уговор са Партизаном, саопштио је славни београдски клуб.

"Након готово 12 година, некадашњи капитен црно-бијелих се вратио својој кући. У јуну 2014. године, Ловерњ је одлазећи из Партизана обећао да ће нам се путеви поново срести.

Данас је искусни центар, рођен 30. септембра 1991. године, потписао уговор са црно-бијелима и ускоро ће се ставити на располагање тренеру Пењароји", наводи се на званичном сајту Партизана.

Француски кошаркаш ће у Партизану носити дрес са бројем 77.

Ловерњ је поред Партизана играо и за Шалон, Валенсију, Химки, Денвер, Оклахому, Сан Антонио, Чикаго, Фемербахче, Жалгрис, АСВЕЛ и Кувајт.

