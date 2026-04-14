Душко Вујошевић сахрањен уз пјесму Ђорђа Балашевића

14.04.2026 14:50

Архивска фотографија Душка Вујошевића који позира насмијан пред камером
Фото: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Душко Вујошевић је отишао на вјечни починак уз пјесму Ђорђа Балашевића "Стих изнад свих"... Једна заиста емотивна сцена и призор на који нико није остао имун.

Хиљаде људи је дошло да испрати чувеног тренера Партизана, који је преминуо прошле сриједе. Најтрофејнији је тренер црно-бијелих, који је изградио мноштво играча, можда и највише у нашој кошарци...

Горан Петрушић и Небојша Дринић

Република Српска

Не насједајте на преваре Небојше Дринића и помозите Горану Петрушићу

Присуствовали су Жељко Обрадовић, Жарко Паспаљ, Душан Кецман, Предраг Даниловић... Велики број легендарних играча је дошао како би по посљедњи пут испратили Вујошевића.

Присутна је била и делегација КК Партизан, тренер Ђоан Пењароја, предсједник клуба Остоја Мијаиловић.

policija hrvatska

Регион

Малољетници гађали аутомобиле јајима и све снимали за ТикТок

Емотивни говор је имао бивши предсједник Републике Србије Борис Тадић, да би послије тога била пуштена пјесма "Стих изнад свих" коју у оригиналу изводфи Ђорђе Балашевић. Након нумере, навијачи Партизан су запјевали стихове познате пјесме "Да волим црно-беле".

(Телеграф.рс)

Прочитајте више

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Бомбу одложио након преговора: Огласила се полиција о драми у Котор Варошу

2 ч

0
Црвене јагоде

Савјети

Како препознати домаће јагоде?

2 ч

0
Нова правила на тржишту хране: Нема сланине без меса

Економија

Нова правила на тржишту хране: Нема сланине без меса

2 ч

0
Стубови за струју.

Градови и општине

Електро-Бијељина: Сутра без струје око 2.000 корисника

3 ч

0

Више из рубрике

Слика Душка Вујошевића на комеморацији поводом његове смрти.

Кошарка

Одржана комеморација Душку Вујошевићу

5 ч

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић трчи на терен током првог полувремена НБА кошаркашке утакмице против Сан Антонио Спарса.

Кошарка

НБА лига јавно признала да је Никола Јокић најбољи

8 ч

0
Јуниори Ритаса славе титулу

Кошарка

ФИБА Лига шампиона: трофејни "Хет-трик" за јуниоре Лијетувос Ритаса

19 ч

0
Суспендован КК Партизан?

Кошарка

Суспендован КК Партизан?

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

09

Руси одговорили Мађару на прозивке: "Спремни смо"

16

53

Плава свјетлост под лупом: да ли нас екрани заиста лишавају сна

16

43

ММФ представио три сценарија посљедица рата у Ирану

16

38

Додик: Британске и њемачке дипломате нуде Вукановићу министарско мјесто у Сарајеву

16

30

Де Лаурентис: Скратите полувријеме на 25 минута, укините картоне и офсајде

