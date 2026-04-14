Душко Вујошевић сахрањен уз пјесму Ђорђа Балашевића

Аутор:АТВ
Коментари:3
Душко Вујошевић је отишао на вјечни починак уз пјесму Ђорђа Балашевића "Стих изнад свих"... Једна заиста емотивна сцена и призор на који нико није остао имун.
Хиљаде људи је дошло да испрати чувеног тренера Партизана, који је преминуо прошле сриједе. Најтрофејнији је тренер црно-бијелих, који је изградио мноштво играча, можда и највише у нашој кошарци...
Присуствовали су Жељко Обрадовић, Жарко Паспаљ, Душан Кецман, Предраг Даниловић... Велики број легендарних играча је дошао како би по посљедњи пут испратили Вујошевића.
Присутна је била и делегација КК Партизан, тренер Ђоан Пењароја, предсједник клуба Остоја Мијаиловић.
Емотивни говор је имао бивши предсједник Републике Србије Борис Тадић, да би послије тога била пуштена пјесма "Стих изнад свих" коју у оригиналу изводфи Ђорђе Балашевић. Након нумере, навијачи Партизан су запјевали стихове познате пјесме "Да волим црно-беле".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
09
16
53
16
43
16
38
16
30
Тренутно на програму