Бомбу одложио након преговора: Огласила се полиција о драми у Котор Варошу

Извор:

АТВ

14.04.2026 14:30

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Мушкарац Б.Ј. из Котор Вароша, који је ухапшен након што је бомбом пријетио да ће убити себе и чланове породице, осумњичен је за три кривична дјела, саопштила је ПУ Бањалука.

Како наводе Б.Ј. се на терет стављају насиље у породици, недозвољено посједовање оружја и изазивање опште опасности.

”Лице се сумњичи да је око 19 часова у дворишту породичне куће у Котор Варошу активирао ручну бомбу ”М75”, тако што је извукао осигурач и пријетио да ће убити себе и чланове породице. Након преговора са полицијским службеницима Д.Ј. је вратио осигурач у ручну бомбу и исту одложило”, саопштила је ПУ Бањалука.

Драма у Котор Варошу: Мушкарац пријетио бомбом, полиција га савладала

Додају да је у току криминалистичка обрада након које ће Б.Ј. бити спроведен у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци уз извјештај о почињеним кривичним дјелима.

