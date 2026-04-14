Бомбу одложио након преговора: Огласила се полиција о драми у Котор Варошу

Извор:
АТВ
Коментари:0
Мушкарац Б.Ј. из Котор Вароша, који је ухапшен након што је бомбом пријетио да ће убити себе и чланове породице, осумњичен је за три кривична дјела, саопштила је ПУ Бањалука.
Како наводе Б.Ј. се на терет стављају насиље у породици, недозвољено посједовање оружја и изазивање опште опасности.
”Лице се сумњичи да је око 19 часова у дворишту породичне куће у Котор Варошу активирао ручну бомбу ”М75”, тако што је извукао осигурач и пријетио да ће убити себе и чланове породице. Након преговора са полицијским службеницима Д.Ј. је вратио осигурач у ручну бомбу и исту одложило”, саопштила је ПУ Бањалука.
Хроника
Драма у Котор Варошу: Мушкарац пријетио бомбом, полиција га савладала
Додају да је у току криминалистичка обрада након које ће Б.Ј. бити спроведен у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци уз извјештај о почињеним кривичним дјелима.
Најновије
Најчитаније
17
09
16
53
16
43
16
38
16
30
Тренутно на програму