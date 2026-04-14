Познат узрок смрти мушкарца који је упао у шахт у Приједору

Узрок смрти мушкарца, који је пронађен мртав у шахту у Приједору, је прелом вратне кичме, изјавила је главни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Приједору Слађана Марић.
Она је навела да се ради о мушкарцу Д.Ђ. (57) из Приједора.
”За сада нема индиција да је смрт наступила извршењем кривичног дјела. Наложено је вјештачење на присуство алкохола у организму", рекла је Марић за агенцију Срна.
Тијело мушкарца јуче је око 18.30 часова пронађено у шахту недалеко од Жељезничке станице у Приједору. Случај је полицији пријавио радник ЖРС и на лицу мјеста је извршен увиђај и тужилаштво је наложило обдукцију.
