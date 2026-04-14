Фудбалер шаком ударио судију у Зворнику, пријети му до пет година затвора

Аутор:Огњен Матавуљ
Окружно јавно тужилаштво у Бијељини подигло је оптужницу против фудбалера Ш.П. из Зворника јер је на пријатељској утакмици шаком у главу ударио судију Ј.М.
Напад се догодио 6. августа 2023. године на пријатељској утакмици која се играла између ФК ”Локањ” и ОФК ”Јања”, који су се те сезоне такмичили у Регионалној лиги Републике Српске - Исток.
Меч се играо на стадиону ”Локвања” и у оптужници се наводи да је Ш.П. током утакмице, као играч гостујућег ОФК ”Јања”, ушао у вербалну расправу са судијом Ј.М.
”Када му је судија дао жути картон због почињеног прекршаја, оптужени је у намјери да га физички нападне, ударио песницом Ј.М. у предио потиљка, а потом у лице. Том приликом му је нанио лаке тјелесне повреде и ишчашење прста шаке”, наводи се у оптужници.
Због напада на судију Ш.П. је на терет стављено кривично дјело насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу. Уколико се докаже кривица за то дјело је запријећена казна од шест мјесеци до пет година затвора.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Зворнику.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
