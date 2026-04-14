Logo
Large banner

Фудбалер шаком ударио судију у Зворнику, пријети му до пет година затвора

Аутор:

Огњен Матавуљ
14.04.2026 12:46

Коментари:

0
Окружно јавно тужилаштво у Бијељини подигло је оптужницу против фудбалера Ш.П. из Зворника јер је на пријатељској утакмици шаком у главу ударио судију Ј.М.

Пријатељска утакмица

Напад се догодио 6. августа 2023. године на пријатељској утакмици која се играла између ФК ”Локањ” и ОФК ”Јања”, који су се те сезоне такмичили у Регионалној лиги Републике Српске - Исток.

Меч се играо на стадиону ”Локвања” и у оптужници се наводи да је Ш.П. током утакмице, као играч гостујућег ОФК ”Јања”, ушао у вербалну расправу са судијом Ј.М.

Судију напао због жутог картона

”Када му је судија дао жути картон због почињеног прекршаја, оптужени је у намјери да га физички нападне, ударио песницом Ј.М. у предио потиљка, а потом у лице. Том приликом му је нанио лаке тјелесне повреде и ишчашење прста шаке”, наводи се у оптужници.

Запријећено до пет година затвора

Због напада на судију Ш.П. је на терет стављено кривично дјело насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу. Уколико се докаже кривица за то дјело је запријећена казна од шест мјесеци до пет година затвора.

Оптужницу је потврдио Основни суд у Зворнику.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner