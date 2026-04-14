Бјежећи од полиције из аутомобила избацио пушку

Братуначка полиција ухапсила је Н.Ј. из тог града који је, с малољетником у возилу, бјежећи од патроле из аута избацио пушку М-57 и муницију.
У ПУ Зворник наводе да је Н.Ј. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело недозвољене производње и промета оружја.
”Полицијски службеници су 11. априла покушали да зауставе аутомобил ”мерцедес” којим је управљао Н.Ј. с којим се на мјесту сувозача налазио малољетник. Међутим он се није зауставио на јасна знак полицајаца и наставио је кретање. Полицајци су кренули за њим у намјери да га зауставе и том приликом су уочили да Н.Ј. кроз прозор возила избацује бијелу врећу у којој се налазила пушка М-57 и 75 метака, калибра 7,62 mm”, саопштила је ПУ Зворник.
По наредби суда извршен је претрес стана и аутомобила који је користи Н.Ј и том приликом је пронађена и одузета мања количина марихуане.
Против Н.Ј. ће бити поднесен извјештај Окружном јавном тужилаштву у Бијељини због сумње да је починио кривична дјела недозвољена производња и промет оружја и неовлаштена производња и промет дрогом.
