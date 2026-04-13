Ужас у Приједору: Пронађено беживотно тијело у шахту код подвожњака

Аутор:АТВ
Приједорској полицији вечерас око 18.30 часова пријављено је да је на подручју града у шахту пронађено беживотно тијело непознате особе.
На лице мјеста одмах су стигли полицијски службеници, као и три ватрогасца Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Приједор, који су учествовали у извлачењу тијела.
О случају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор, под чијим надзором се предузимају даље истражне радње.
Из Полицијске управе Приједор потврђено је да је у току интензиван рад на утврђивању свих околности овог догађаја.
– Полицијски службеници предузимају све мјере и радње на утврђивању свих околности проналаска беживотног тијела – навели су из полиције.
Према незваничним информацијама, ријеч је о мушкој особи чије је тијело пронађено у шахту непосредно изнад подвожњака.
Више информација очекује се након окончања увиђаја и идентификације страдалог.
