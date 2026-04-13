Небензја: ЕУ се спрема за велики рат против Русије

АТВ
13.04.2026 19:50

Специјална војна операција У Украјини
Фото: Tanjug / AP

Појачане војне припреме ЕУ јасно показују да се спрема за велики рат против Русије, изјавио је стални представник Русије при УН Василиј Небензја.

Небензја је током сједнице Савјета безбједности УН о сарадњи између УН и ЕУ упозорио да ће Русија морати реципрочно да на то одговори.

"Умјесто да се баве дијалогом и добрим намјерама, да граде заједничку безбједносну архитектуру у Европи, што је Руска Федерација више пута предлагала, европске земље његују русофобично расположење у Украјини, подстичући је да се укључи у рат против Русије без гриже савјести", додао је Набензја.

Москва је више пута изразила забринутост због гомилања војних снага у ЕУ.

Руски предсједник Владимир Путин рекао је раније да западни политичари плаше своје народе измишљеном руском пријетњом да би одвукли пажњу од домаћих проблема, али да "паметни људи одлично схватају да је то лаж", преноси Срна.

Василиј Небензја

Русија

Европска унија

Прочитајте више

Виктор Орбан се обраћа својим присталицама на предизборном митингу

Свијет

"Орбан још није рекао посљедњу ријеч"

1 ч

6
Авион

Економија

Пријети ли Европи несташица авионског горива?

2 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: "Иран ме је контактирао. Желе договор, јако"

2 ч

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Америка распоредила 15 ратних бродова, почела блокада Ормуског мореуза

3 ч

0

Више из рубрике

Виктор Орбан се обраћа својим присталицама на предизборном митингу

Свијет

"Орбан још није рекао посљедњу ријеч"

1 ч

6
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: "Иран ме је контактирао. Желе договор, јако"

2 ч

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Америка распоредила 15 ратних бродова, почела блокада Ормуског мореуза

3 ч

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Свијет

Влада Њемачке смањује акцизе на бензин и дизел

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

01

Суспендован КК Партизан?

20

58

За Стријелца је почела недјеља великих промјена

20

55

Драма у Котор Варошу: Мушкарац пријетио бомбом, полиција га савладала

20

40

Стигло упозорење из Техерана: Амерички бродови ће бити послати на дно мора

20

33

Виктор Орбан се огласио дан након изборног пораза

