Појачане војне припреме ЕУ јасно показују да се спрема за велики рат против Русије, изјавио је стални представник Русије при УН Василиј Небензја.
Небензја је током сједнице Савјета безбједности УН о сарадњи између УН и ЕУ упозорио да ће Русија морати реципрочно да на то одговори.
"Умјесто да се баве дијалогом и добрим намјерама, да граде заједничку безбједносну архитектуру у Европи, што је Руска Федерација више пута предлагала, европске земље његују русофобично расположење у Украјини, подстичући је да се укључи у рат против Русије без гриже савјести", додао је Набензја.
Москва је више пута изразила забринутост због гомилања војних снага у ЕУ.
Руски предсједник Владимир Путин рекао је раније да западни политичари плаше своје народе измишљеном руском пријетњом да би одвукли пажњу од домаћих проблема, али да "паметни људи одлично схватају да је то лаж", преноси Срна.
