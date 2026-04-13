Влада Њемачке смањује акцизе на бензин и дизел

13.04.2026 18:02

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Влада Њемачке одлучила је да смањи акцизе на бензин и дизел за 17 центи по литру да би сузбила ефекат раста цијена енергената, објавила је владајућа коалиција.

Акцизе ће бити умањене у периоду од два мјесеца, наведено је у саопштењу коалиције конзервативног блока ЦДУ/ЦСУ и социјалдемократа из странке СПД.

Влада је након наглог скока цијена изазваног ратом на Блиском истоку забранила бензинским станицама да подижу цијене горива више од једном дневно.

Берзе у страху од ултиматума који је Бијела кућа издала Ирану: Цијене нафте расту

Ова мјера до сада није донијела олакшање за возаче, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Економија

Зашто дизел брже поскупљује него бензин

2 д

0
Свијет

Пада цијена нафте? Колико у ствари износи цијена барела?

3 д

0
Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.

Економија

Цијена нафте могла би да премаши 150 долара по барелу

1 седм

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Економија

Цијене горива у Њемачкој расту брже у односу на друге чланице ЕУ

4 д

0

Више из рубрике

"Једнак третман за све жртве нациста"

Свијет

"Једнак третман за све жртве нациста"

3 ч

0
Почела двострука блокада Хормушког мореуза: Бродови без одобрења САД ризикују запљену

Свијет

Почела двострука блокада Хормушког мореуза: Бродови без одобрења САД ризикују запљену

4 ч

0
Бегоња Гомез и Педро Санчез

Свијет

Скандал тресе Шпанију: Подигнута оптужница против супруге Педра Санчеза

4 ч

0
Принц Ендру

Свијет

Бивши батлер открио како се Ендру понашао иза затворених врата: "Нико није хтио да буде у његовој близини"

4 ч

0

Суспендован КК Партизан?

За Стријелца је почела недјеља великих промјена

Драма у Котор Варошу: Мушкарац пријетио бомбом, полиција га савладала

Стигло упозорење из Техерана: Амерички бродови ће бити послати на дно мора

Виктор Орбан се огласио дан након изборног пораза

