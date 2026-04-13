Влада Њемачке смањује акцизе на бензин и дизел

Влада Њемачке одлучила је да смањи акцизе на бензин и дизел за 17 центи по литру да би сузбила ефекат раста цијена енергената, објавила је владајућа коалиција.
Акцизе ће бити умањене у периоду од два мјесеца, наведено је у саопштењу коалиције конзервативног блока ЦДУ/ЦСУ и социјалдемократа из странке СПД.
Влада је након наглог скока цијена изазваног ратом на Блиском истоку забранила бензинским станицама да подижу цијене горива више од једном дневно.
Берзе у страху од ултиматума који је Бијела кућа издала Ирану: Цијене нафте расту
Ова мјера до сада није донијела олакшање за возаче, преноси Срна.
