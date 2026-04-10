Пада цијена нафте? Колико у ствари износи цијена барела?

Фјучерси WTI сирове нафте порасли су данас изнад 99 долара по барелу, али цијене су и даље на путу да падну за више од 10 одсто током седмице након што су се САД и Иран договорили о двонедјељном прекиду ватре.
Цијена сирове нафте износи 99,74 долара по барелу, док је цијена Брент нафте око 97 долара, пише Трејдинг економикс.
Цијена природног гаса је 2,67, док је цијена бензина 3,04 долара по барелу.
Наводи се и да је цијена злата опака за око 14 одсто и да је сада 4.748.
Када се ради о пољопривредним производима, цијена пиринча је опала за 1,36 одсто, као и палмино уље ( -1,27 одсто) и уљана репица (-1,05 одсто ).
Добитке предводе зоб (0,84), какао (0,70) и соја (0,59 одсто), преноси Танјуг.
