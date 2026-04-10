Logo
Large banner

Пада цијена нафте? Колико у ствари износи цијена барела?

Аутор:

АТВ
10.04.2026 11:58

Коментари:

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Фјучерси WTI сирове нафте порасли су данас изнад 99 долара по барелу, али цијене су и даље на путу да падну за више од 10 одсто током седмице након што су се САД и Иран договорили о двонедјељном прекиду ватре.

Цијена сирове нафте износи 99,74 долара по барелу, док је цијена Брент нафте око 97 долара, пише Трејдинг економикс.

Цијена природног гаса је 2,67, док је цијена бензина 3,04 долара по барелу.

Наводи се и да је цијена злата опака за око 14 одсто и да је сада 4.748.

Када се ради о пољопривредним производима, цијена пиринча је опала за 1,36 одсто, као и палмино уље ( -1,27 одсто) и уљана репица (-1,05 одсто ).

Добитке предводе зоб (0,84), какао (0,70) и соја (0,59 одсто), преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

цијена дизела

Нафта

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Скочила цијена сирове нафте!

6 ч

0
Берзе у страху од ултиматума који је Бијела кућа издала Ирану: Цијене нафте расту

Економија

Берзе у страху од ултиматума који је Бијела кућа издала Ирану: Цијене нафте расту

4 д

0
Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.

Економија

Цијена нафте могла би да премаши 150 долара по барелу

4 д

0
Пумпа

Економија

Хаос на свјетском тржишту нафте: Експлодирале цијене дизела

1 седм

0

Више из рубрике

Председник Владе Мађарске Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Противници спремни на све да преузму власт

5 ч

0
Лет авиона

Свијет

Почео штрајк! Десетине хиљада путника у проблему

6 ч

0
Принц Вилијам и принцеза Кејт

Свијет

"Принц Вилијам звао Ендруа након што су му одузете титуле"

7 ч

0
Бил Гејтс амерички је бизнисмен, филантроп, инвеститор и програмер

Свијет

Бил Гејтс о свједочењу у случају Епстин: „Жалим због сваког минута који сам провео са њим“

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

26

Орбан уочи избора: У недјељу не бирамо само владу, већ и судбину наше земље

17

24

Објављен видео резиме Трампове посјете Бањалуци: Потврђен значај Српске

17

16

Жена се закуцала у двије дјевојчице на тротинету: Једна преминула на путу до болнице

17

07

Мушкарац страдао приликом превртања трактора

16

53

Кина представила ново оружје које испаљује до 2.000 метака у минути

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner