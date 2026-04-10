Почео штрајк! Десетине хиљада путника у проблему

АТВ
10.04.2026 10:44

Фото: pexels/Miguel Armas

Летови авио-превозника "Луфтханза" значајно су поремећени, јер је синдикат кабинског особља УФО ступио у једнодневни штрајк.

Штрајк, који је почео у 00.01 часова и трајаће до 22.00 часа, утицао је на све летове из главних центара ове компаније.

Синдикат је саопштио да је организовао штрајк јер са управом није било договора о условима рада за 19.000 чланова кабинског особља и условима отпуштања за око 800 радника.

Десетине хиљада путника биће погођене отказивањима и кашњењима, према подацима аеродромског оператера "Фрапорт".

Ово је трећи прекид рада "Луфтханзе" у посљедња два мјесеца, што је утицало на пословање у њеним центрима у Франкфурту и Минхену.

