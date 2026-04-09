Нови проблем у Њемачкој: Радници "Луфтханзе" сутра у штрајку

Синдикат кабинског особља "Луфтханзе" је управо најавио још један једнодневни штрајк, који ће бити одржан сутра и утицаће на све њемачке аеродроме – укључујући чворишта у Франкфурту и Минхену.
Ово ће резултирати отказивањем многих, ако не и већине, летова. "Луфтханза" очекује да ће између 80 и 90 одсто свих летова бити погођено и путници би требали да размотре своје могућности за промјену резервације, као и права путника.
Пилоти "Луфтханзе" су гласали за штрајк још у септембру, а кабинско особље тек прошлог мјесеца.
Очекује се да ће овај штрајк, у организацији синдиката пилота и синдиката кабинског особља /УФО/ посебно тешко погодити путнике који се враћају послије ускршњих празника. Штрајк ће истовремено погодити две авио-компаније - "Луфтханзу" и "Луфтханза ситилајн", преноси Срна.
Синдикат УФО у саопштењу наводи да ће штрајк утицати на све поласке са два најважнија аеродрома "Луфтханзе", Франкфурта на Мајни и Минхена.
Штрајк компаније "Ситилајн" утицаће на "све поласке" из Франкфурта, Минхена, Хамбурга, Бремена, Штутгарта, Келн-Бона, Диселдорфа, Берлина и Хановера.
Према наводима синдиката, 94 одсто чланова "Луфтханзе" и 99 одсто чланова "Ситилајна" гласало је за штрајкове. Из синдиката УФО наводе да је прошлог викенда "Луфтханзи" већ понуђен незванични грејс период.
"Намјерно смо изоставили ускршње празнике из мјера штрајка, како бисмо што више ограничили утицај на путнике", рекао је предсједник УФО-а Јоаким Васкез Бургер.
Он је додао да је за све главни кривац компанија "Луфтханза".
"Ова ситуација је могла да се избјегне, одговорност је на `Луфтханзи`, која до сада није успјела ни да представи понуду вриједну преговора", рекао је Бургер.
"Луфтханза" је, у међувремену, позвала УФО да се врати за преговарачки сто, рекавши да се прихватљива рјешења могу пронаћи само путем дијалога те да штрајкови увијек треба да буду посљедње средство, подсјећа Дојче веле.
"Луфтханза" се мучи у преговорима не само са синдикатом кабинског особља УФО-а, већ и са синдикатом пилота. Двије организације су удружиле снаге почетком фебруара у покушају да максимизирају утицај свог штрајка, што је довело до великих поремећаја. Пилоти су потом ступили у штрајк још два дана средином марта.
Чланови оба синдиката жале се на услове рада за око 19.000 људи који раде за "Луфтханзу" и социјалне одредбе за 800 чланова који раде за "Ситилајн", који се суочава са постепеним укидањем усред реструктурирања.
