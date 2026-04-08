Централна банка БиХ објавила колика инфлација се очекује у овој години

Очекивана инфлација у БиХ за текућу годину износи 3,4 одсто, што је за 0,2 процентна поена више у односу на децембарски круг, док се у наредној години очекује постепена стабилизација уз пројекцију инфлације од 2,7 одсто, објавила је Централна банка БиХ.
Према резултатима анкете коју спроводи Централна банка, пад инфлационих очекивања у том периоду указује на претпоставку да ће се екстерни притисци постепено ублажити, те да ће доћи до стабилизације економског окружења и смиривања инфлационуих кретања.
Из Банке појашњавају да су у БиХ инфлациони притисци у великој мјери били увезени, имајући у виду високу зависност од кретања цијена на међународним тржиштима, посебно у сегментима хране и енергије.
Додају да ће стабилизација инфлације у наредном периоду увелико зависити од смиривања глобалних неизвјесности, кретања цијена кључних сировина, као и укупних економских политика на међународном и домаћем нивоу.
Из Банке наводе да су инфлациона кретања у савременим економијама резултат сложеног међудјеловања глобалних и домаћих фактора, при чему су посљедњих година посебно изражени утицаји поремећаја у ланцима снабдијевања, раста цијена енергената и геополитичких тензија, укључујући и ескалацију оружаних сукоба између САД и Ирана.
Истичу да су ови фактори довели до значајног раста цијена на глобалном нивоу, што се одразило и на мање отворене економије.
Централна банка, као важан сегмент комуникационе стратегије, редовно спроводи анкету о инфлационим очекивањима, са циљем анализе и континуираног праћења инфлацијских очекивања економских субјеката.
Учесници анкете су представници финансијског сектора, комерцијалне банке и осигуравајућа друштва.
(СРНА)
