Централна банка БиХ објавила колика инфлација се очекује у овој години

Аутор:

АТВ
08.04.2026 16:27

Зграда Централне банке БиХ у Сарајеву.

Очекивана инфлација у БиХ за текућу годину износи 3,4 одсто, што је за 0,2 процентна поена више у односу на децембарски круг, док се у наредној години очекује постепена стабилизација уз пројекцију инфлације од 2,7 одсто, објавила је Централна банка БиХ.

Према резултатима анкете коју спроводи Централна банка, пад инфлационих очекивања у том периоду указује на претпоставку да ће се екстерни притисци постепено ублажити, те да ће доћи до стабилизације економског окружења и смиривања инфлационуих кретања.

Бањалука

Бања Лука

Измјена саобраћаја у центру Бањалуке

Из Банке појашњавају да су у БиХ инфлациони притисци у великој мјери били увезени, имајући у виду високу зависност од кретања цијена на међународним тржиштима, посебно у сегментима хране и енергије.

Додају да ће стабилизација инфлације у наредном периоду увелико зависити од смиривања глобалних неизвјесности, кретања цијена кључних сировина, као и укупних економских политика на међународном и домаћем нивоу.

Из Банке наводе да су инфлациона кретања у савременим економијама резултат сложеног међудјеловања глобалних и домаћих фактора, при чему су посљедњих година посебно изражени утицаји поремећаја у ланцима снабдијевања, раста цијена енергената и геополитичких тензија, укључујући и ескалацију оружаних сукоба између САД и Ирана.

пит хегсет

Свијет

Хегсет: Производња енергије у Ирану била у рукама САД-а

Истичу да су ови фактори довели до значајног раста цијена на глобалном нивоу, што се одразило и на мање отворене економије.

Централна банка, као важан сегмент комуникационе стратегије, редовно спроводи анкету о инфлационим очекивањима, са циљем анализе и континуираног праћења инфлацијских очекивања економских субјеката.

Учесници анкете су представници финансијског сектора, комерцијалне банке и осигуравајућа друштва.

(СРНА)

Прочитајте више

Марија Захарова

Свијет

Захарова: Нагло порасла заинтересованост за нуклеарно оружје у Европи

3 ч

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Друштво

МУП Српске издао забране, ево за кога важе

3 ч

0
Васкршња јаја офарбана у црвену боју

Савјети

За најљепша црвена васкршња јаја потребно вам је ово воће

3 ч

0
На турниру ФИБА Лиге шампиона између јуниорских селекција Олденбург и Галатасарај минутом ћутања одата је почаст преминулом кошаркашком тренеру Душку Вујошевићу .

Кошарка

Минут ћутања за Душка Вујошевића прије меча Олденбурга и Ритаса

3 ч

0

Више из рубрике

Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.

Економија

Како би требао изгледати пролаз кроз Хормушки мореуз: Фирме ће плаћати Ирану и Оману

10 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијене нафте се стрмоглавиле

11 ч

0
кекс Домаћица

Економија

Домаћица се продаје у Данској: Цијена ће вас шокирати

22 ч

0
Стан кључеви

Економија

"Експлодирале кирије": Погледајте гдје је најгоре

23 ч

0

