"Експлодирале кирије": Погледајте гдје је најгоре

07.04.2026 19:28

Фото: Pexels

Власти у Њемачкој су прије десет година увеле ограничење кирија на појединим тржиштима, али цијене су упркос томе наставиле снажно да расту.

Данас закупци у великим градовима у просјеку плаћају око 43 одсто више него 2015. године.

Берлин на врху листе „експлозије” цијена

Највећи раст биљежи Берлин, гдје су кирије порасле чак 69 одсто. Према подацима владе, цијена без трошкова гријања скочила је са 9,02 евра по квадратном метру 2016. на 15,25 евра прошле године. Висок раст забиљежен је и у:

  • Лајпцигу (67 одсто)
  • Бремену и Дуизбургу (по 46 одсто)
  • Есену и Диселдорфу (43 одсто)
  • Хамбургу (42 одсто)

Минхен и даље недостижан

Иако је раст у Минхену био нешто нижи (37 одсто), овај град остаје најскупљи са чак 21,29 евра по квадрату у 2025. години. Франкфурт је достигао просјечних 16,58 евра, док је у Штутгарту цијена 16,06 евра по квадратном метру.

Важна напомена: Министарство напомиње да станови који се не оглашавају јавно попут оних преко листа чекања или директног посредовања могу бити нешто јефтинији.

Зашто је „кочница” заказала?

Такозвана „кочница станарина”, која важи од 1. јуна 2015, ограничава цијену на највише 10 одсто изнад локалног просјека у зонама са високим притиском на тржиште. Међутим, бројни изузеци, попут додатака за намјештај или краткорочног издавања, значајно умањују њен ефекат.

Карен Леј из странке Die Linke упозорава на „експлозију станарина” и оцјењује да је ријеч о политичком промашају. Љевица зато годинама тражи строже мјере, укључујући свеобухватно ограничење кирија и оштрији обрачун са тзв. зеленашким станаринама, које премашују уобичајене цијене и до 20 или 50 одсто.

(Каматица)

