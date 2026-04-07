Рекордно високе цијене горива у Холандији

Цијене бензина и дизела су достигле рекордну висину у Холандији усљед ситуације на глобалним енергетским тржиштима, јавља лист "Алгемен дагблад".
У извјештају се наводи да је Холандија и даље суочена са дефицитом горива.
Према писању листа, просјечна препоручена цијена безоловног бензина достигла је 2.597 евра по литру, док литар дизела кошта 2.811 евра.
ТАСС пише да се раст цијена горива и даље повезује са нападима САД и Израела на Иран, као и са ометањем логистичких ланаца у снабдијевању енергентима.
