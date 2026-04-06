Logo
Large banner

БиХ у фокусу међународног пословног форума у кинеском граду Вухану

Аутор:

АТВ
06.04.2026 08:17

Коментари:

0
Синиша Берјан на форуму у Кини
Фото: Ustupljena fotografija

Трећи „Међународни форум пословне сарадње 2026“, у заједничкој организацији Савеза кинеских предузетника за пословање у иностранству, Бизнис заједнице провинције Хубеи и платформе Навигатора за пословање у иностранству, одржан је прошле седмице у кинеском граду Вухану.

Форум је окупио истакнуте политичке и пословне лидере, дипломате, представнике кинеске дијаспоре, индустријске стручњаке и успјешне предузетнике из Кине и иностранства, који су разматрали нове путеве за интернационализацију компанија и јачање глобалне пословне сарадње.

Форум је изазвао велико интересовање јавности и пословне заједнице, а комплетан догађај емитован је уживо онлајн.

БиХ је имала част да буде земља почасни гост овогодишњег форума. Амбасадор БиХ у Кини, Синиша Берјан, одржао је једносатну презентацију у којој је детаљно представио инвестициони амбијент земље, наглашавајући њене кључне предности као моста између Истока и Запада. Посебно је истакао потенцијал сарадње између кинеског и европског тржишта, као и конкретне могућности за унапређење економске и трговинске размјене између Кине и БиХ.

Презентација БиХ изазвала је велико интересовање присутних, пружајући кинеским привредницима јасне и релевантне смјернице за улазак на европско тржиште управо кроз БиХ као стратешку дестинацију за инвестирање и пословно ширење.

Током форума, бројни пословни лидери из иностранства обратили су се и путем онлајн платформи, додатно доприносећи размјени знања и искустава на глобалном нивоу.

Организатори су најавили да ће у наредном периоду бити реализован низ едукација, тренинга и семинара с циљем да се компанијама омогући боље разумијевање пословних култура и пракси различитих земаља, те смањи ризик пословања на страним тржиштима.

Форум је још једном потврдио значај међународне сарадње и отворио нове перспективе за јачање економских веза, при чему је БиХ истакнута као важан партнер и перспективна дестинација за будуће инвестиције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кина

економија

Синиша Берјан

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Берзе у страху од ултиматума који је Бијела кућа издала Ирану: Цијене нафте расту

Економија

Берзе у страху од ултиматума који је Бијела кућа издала Ирану: Цијене нафте расту

1 д

0
Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.

Економија

Цијена нафте могла би да премаши 150 долара по барелу

1 д

0
Хормушки мореуз

Економија

Иран отворио Ормуски мореуз за још једну државу

1 д

0
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Економија

Рекордно висока цијена дизела у Њемачкој

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

57

У Градишци запаљен аутомобил оптуженика у предмету ”Сториџ”

07

52

Обавјештајне службе откриле: "Знамо гдје је Моџтаба Хамнеи"

07

38

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

07

33

Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

07

25

Хороскоп за уторак: Дан одлука за Овна и изненађења за Водолију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner