БиХ у фокусу међународног пословног форума у кинеском граду Вухану

Трећи „Међународни форум пословне сарадње 2026“, у заједничкој организацији Савеза кинеских предузетника за пословање у иностранству, Бизнис заједнице провинције Хубеи и платформе Навигатора за пословање у иностранству, одржан је прошле седмице у кинеском граду Вухану.
Форум је окупио истакнуте политичке и пословне лидере, дипломате, представнике кинеске дијаспоре, индустријске стручњаке и успјешне предузетнике из Кине и иностранства, који су разматрали нове путеве за интернационализацију компанија и јачање глобалне пословне сарадње.
Форум је изазвао велико интересовање јавности и пословне заједнице, а комплетан догађај емитован је уживо онлајн.
БиХ је имала част да буде земља почасни гост овогодишњег форума. Амбасадор БиХ у Кини, Синиша Берјан, одржао је једносатну презентацију у којој је детаљно представио инвестициони амбијент земље, наглашавајући њене кључне предности као моста између Истока и Запада. Посебно је истакао потенцијал сарадње између кинеског и европског тржишта, као и конкретне могућности за унапређење економске и трговинске размјене између Кине и БиХ.
Презентација БиХ изазвала је велико интересовање присутних, пружајући кинеским привредницима јасне и релевантне смјернице за улазак на европско тржиште управо кроз БиХ као стратешку дестинацију за инвестирање и пословно ширење.
Током форума, бројни пословни лидери из иностранства обратили су се и путем онлајн платформи, додатно доприносећи размјени знања и искустава на глобалном нивоу.
Организатори су најавили да ће у наредном периоду бити реализован низ едукација, тренинга и семинара с циљем да се компанијама омогући боље разумијевање пословних култура и пракси различитих земаља, те смањи ризик пословања на страним тржиштима.
Форум је још једном потврдио значај међународне сарадње и отворио нове перспективе за јачање економских веза, при чему је БиХ истакнута као важан партнер и перспективна дестинација за будуће инвестиције.
