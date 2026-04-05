Цијена нафте могла би да премаши 150 долара по барелу

Извор:

СРНА

05.04.2026 18:02

Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.
Фото: Tanjug/AP/Stephanie Scarbrough

Цијена нафте на глобалном тржишту могла би да премаши 150 долара по барелу у наредне двије седмице, изјавио је специјални предсједнички изасланик и генерални директор Руског фонда за директна улагања /РДИФ/ Кирил Дмитријев.

- Можда ћемо видјети да цијене нафте дођу до 150 долара или више у наредне двије седмице - написао је Дмитријев на "Иксу".

Раније је Дмитријев рекао да ће цијена фјучерса нафте бити једнака цијени физичке нафте у наредне једне до двије седмице.

Фјучерси су финансијски деривати који обавезују купца да купи или продавца да прода основну имовину по унапријед утврђеној цијени будућег датума.

Скандал на помолу: Меч Прве лиге Србије означен као ризичан, налази се под појачаним надзором

