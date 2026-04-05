Цијена нафте могла би да премаши 150 долара по барелу

Цијена нафте на глобалном тржишту могла би да премаши 150 долара по барелу у наредне двије седмице, изјавио је специјални предсједнички изасланик и генерални директор Руског фонда за директна улагања /РДИФ/ Кирил Дмитријев.
- Можда ћемо видјети да цијене нафте дођу до 150 долара или више у наредне двије седмице - написао је Дмитријев на "Иксу".
Раније је Дмитријев рекао да ће цијена фјучерса нафте бити једнака цијени физичке нафте у наредне једне до двије седмице.
Фјучерси су финансијски деривати који обавезују купца да купи или продавца да прода основну имовину по унапријед утврђеној цијени будућег датума.
