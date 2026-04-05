Скандал на помолу: Меч Прве лиге Србије означен као ризичан, налази се под појачаним надзором

05.04.2026 17:50

Сусрет 30. кола Прве лиге Србије између Борца 1926 и Лозница означен је као ризичан због наглих промјена на кладионичарском тржишту и налази се под појачаним надзором.

Непосредно пред утакмицу регистрован је велики пад квоте на победу домаћина – са 2.35 на приближно 1.20. Истовремено, на појединим платформама уплате на овај исход биле су привремено онемогућене. Такви трендови активирали су протокол за праћење регуларности, па је меч сврстан у тзв. „црвену зону“.

Према доступним информацијама, оба клуба су на вријеме обавијештена да ће утакмица бити под посебном присмотром. Утакмица нема такмичарски значај у борби за пласман. Лозница је већ обезбиједила мјесто у плеј-офу, док ће Борац 1926 сезону наставити у плеј-ауту.

Сви сусрети посљедњег кола пред подјелу лиге играју се у недјељу од 15 часова.

(Спортал)

