Logo
Large banner

Борац рутински против Посушја

Аутор:

АТВ
04.04.2026 20:26

Коментари:

0
Борац-Посушје
Фото: Ustupljena fotografija

Фудбалери Борца савладали су екипу Посушја резултатом 3:0 у 27. кола Премијер лиге БиХ.

Борац је одлично почео меч, а Бањалучане је већ у 6. минуту у предност довео Лука Јуричић.

Са тим резултатом се отишло и на полувријеме, а онда су Јакшић у 48. и Декет у 87. минути поставили коначан резултат.

Након 27 одиграних кола Борац има 65 бодова, док је Зрињски други са 56.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

ФК Борац

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner