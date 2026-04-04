Борац рутински против Посушја

Фудбалери Борца савладали су екипу Посушја резултатом 3:0 у 27. кола Премијер лиге БиХ.
Борац је одлично почео меч, а Бањалучане је већ у 6. минуту у предност довео Лука Јуричић.
Са тим резултатом се отишло и на полувријеме, а онда су Јакшић у 48. и Декет у 87. минути поставили коначан резултат.
Након 27 одиграних кола Борац има 65 бодова, док је Зрињски други са 56.
