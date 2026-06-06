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Завршен Форум у Санкт Петербургу, потписани споразуми вриједни скоро 90 милијарди долара

Аутор:

АТВ
06.06.2026 13:19

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Санкт Петербург Економски форум 2026. година
Фото: YouTube/printscreen

Међународни економски форум у Санкт Петербургу, на којем је учествовала и делегација Републике Српске, данас је завршен.

Делегацију Републике Српске чинили су предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић и замјеник министра за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Немања Ковачевић.

Делегација Српске у Санкт Петербургу одржала је бројне билатерални састанке, а Додик је овом приликом гувернеру Александру Беглову уручио Орден заставе Републике Српске са златним вијенцем.

Одржани су састанци са делегацијама Татарстана и Јужне Осетије.

Додик је одржао састанак и са представницима компаније "Гаспром", на којем је потврђен наставак испоруке повољног руског гаса.

Делегација Српске присуствовала је и пленарној сједници 29. Санктпетербушког форума, на којем се обратио и руски предсједник Владимир Путин и поручио да Русији нису потребна краткорочна примирја већ дугорочни договори за историјску перспективу.

Путин је оцијенио да кључна питања у рјешавању сукоба треба да рјешавају Русија и Украјина, док САД и друге земље могу да се појаве као гаранти.

На овогодишњем Форуму учествовале су делегације из више од 100 земаља.

НА ФОРУМУ ПОТПИСАНИ СПОРАЗУМИ ВРИЈЕДНИ СКОРО 90 МИЛИЈАРДИ ДОЛАРА

Током Међународног економског форума у Санкт Петербургу потписано је више од 1.000 споразума укупне вриједности 6,6 билиона рубаља /89,57 милијарди долара/, изјавио је извршни секретар Организационог комитета форума Антон Кобијаков.

"На форуму су потписана укупно 1.084 споразума, од оних који су до сада обрачунати, њихова вриједност износи 6 билиона и 642 милијарде рубаља", рекао је Кобјаков новинарима.

Он је додао да су на Форуму учествовали представници 142 земље, док је укупан број учесника премашио 24.500, преноси Срна.

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Тагови :

Санкт Петербург

Русија

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