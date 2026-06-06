Завршен Форум у Санкт Петербургу, потписани споразуми вриједни скоро 90 милијарди долара

Аутор:АТВ
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Међународни економски форум у Санкт Петербургу, на којем је учествовала и делегација Републике Српске, данас је завршен.
Делегацију Републике Српске чинили су предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић и замјеник министра за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Немања Ковачевић.
Делегација Српске у Санкт Петербургу одржала је бројне билатерални састанке, а Додик је овом приликом гувернеру Александру Беглову уручио Орден заставе Републике Српске са златним вијенцем.
Одржани су састанци са делегацијама Татарстана и Јужне Осетије.
Додик је одржао састанак и са представницима компаније "Гаспром", на којем је потврђен наставак испоруке повољног руског гаса.
Делегација Српске присуствовала је и пленарној сједници 29. Санктпетербушког форума, на којем се обратио и руски предсједник Владимир Путин и поручио да Русији нису потребна краткорочна примирја већ дугорочни договори за историјску перспективу.
Путин је оцијенио да кључна питања у рјешавању сукоба треба да рјешавају Русија и Украјина, док САД и друге земље могу да се појаве као гаранти.
На овогодишњем Форуму учествовале су делегације из више од 100 земаља.
Током Међународног економског форума у Санкт Петербургу потписано је више од 1.000 споразума укупне вриједности 6,6 билиона рубаља /89,57 милијарди долара/, изјавио је извршни секретар Организационог комитета форума Антон Кобијаков.
"На форуму су потписана укупно 1.084 споразума, од оних који су до сада обрачунати, њихова вриједност износи 6 билиона и 642 милијарде рубаља", рекао је Кобјаков новинарима.
Он је додао да су на Форуму учествовали представници 142 земље, док је укупан број учесника премашио 24.500, преноси Срна.
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