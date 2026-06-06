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Отац Илона Маска: ЕУ је вјештачка творевина која никога не представља

Аутор:

АТВ
06.06.2026 13:10

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Отац Илона Маска: ЕУ је вјештачка творевина која никога не представља

Европска унија је вјештачка творевина која никога не представља и покушава да сакрије ту чињеницу, изјавио је јужноафрички бизнисмен Ерол Маск, отац милијардера Илона Маска.

"Европска унија не представља никога. То је лажна творевина. Они покушавају да се претварају да то нису, али народ није иза њих", рекао је Маск на маргинама Међународног економског форума у Санкт Петербургу.

Он је нагласио да становништво Европе не подржава ни сам концепт који Унија представља као ни владе чланица.

"Управо су одржани избори широм Енглеске на којима је Влада добила осам одсто гласова. Деведесет два одсто људи гласало је против Владе. Ипак, они не подносе оставку. То је ужасна ситуација", закључио је Маск, а преноси Срна.

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Тагови :

Илон Маск

Ерол Маск

Европска унија

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