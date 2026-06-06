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Застрашујућа порука: Иран запријетио хаосом без преседана, ово би могле бити мете

Аутор:

АТВ
06.06.2026 11:58

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Застрашујућа порука: Иран запријетио хаосом без преседана, ово би могле бити мете
Фото: Tanjug/AP/Sepahnews

Виши савјетник вође Исламске револуције и бивши главни командант Револуционарне гарде Ирана Мохсен Резаи оштро је упозорио Сједињене Америчке Државе да се не увлаче "у мочвару рата" обнављањем агресије против Ирана.

"Они знају да је цијена преговора далеко нижа од цијене рата. Ако поново изаберу војну акцију, ући ће у мрачан и бескрајан тунел", рекао је Резаи у интервјуу за Си-Ен-Ен, преноси иранска државна телевизија ПрессТВ.

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Он је упозорио и на потенцијалне геополитичке посљедице "непромишљене агресије САД".

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"Ако се рат настави и блокада потраје, проширићемо сукоб ван региона, од Индијског океана до Црвеног мора, мореуза Баб ел-Мандеб и Средоземног мора. То би било веома лоше за САД", поручио је Резаи, а преноси Танјуг.

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