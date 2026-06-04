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Иран планира наплату услуга у Ормуском мореузу: Није у питању транзитна такса

Аутор:

АТВ
04.06.2026 21:13

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мореуз Иран и Америка
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Замјеник министра спољних послова Ирана Казем Гарибабади изјавио је данас да та земља планира увођење накнада за услуге бродовима који пролазе кроз Ормуски мореуз, умјесто класичних транзитних такси, у замјену за безбједносне и логистичке услуге у том стратешком пловном путу.

"Иран не тражи наплату проласка, транзитних дажбина или права транзита, већ надокнаду за услуге које укључују навигациону помоћ, потрагу и спасавање, безбједност, као и мјере заштите животне средине у случају загађења", рекао је Гарибабади у интервјуу за иранску агенцију Мехр.

Он је истакао да Ормуски мореуз у потпуности лежи у територијалним водама Ирана и Омана и да те земље имају суверенитет над овим подручјем у складу са међународним правом. Гарибабади је навео да се припремају аранжмани који ће бити у складу са међународним правом, уз напомену да "неће у потпуности одговарати свим државама".

Он је рекао и да је постигнут "значајан напредак" у нацрту договора између Ирана и Сједињених Америчких Држава, али није желио да прецизира временски оквир могућег споразума.

"Заиста вам не могу дати временски оквир у овом тренутку... Финализоваћемо текст који је у стању да обезбиједи наше интересе", рекао је.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хормушки мореуз

Ормуски мореуз

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