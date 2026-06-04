Иран планира наплату услуга у Ормуском мореузу: Није у питању транзитна такса

Аутор:АТВ
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Замјеник министра спољних послова Ирана Казем Гарибабади изјавио је данас да та земља планира увођење накнада за услуге бродовима који пролазе кроз Ормуски мореуз, умјесто класичних транзитних такси, у замјену за безбједносне и логистичке услуге у том стратешком пловном путу.
"Иран не тражи наплату проласка, транзитних дажбина или права транзита, већ надокнаду за услуге које укључују навигациону помоћ, потрагу и спасавање, безбједност, као и мјере заштите животне средине у случају загађења", рекао је Гарибабади у интервјуу за иранску агенцију Мехр.
Он је истакао да Ормуски мореуз у потпуности лежи у територијалним водама Ирана и Омана и да те земље имају суверенитет над овим подручјем у складу са међународним правом. Гарибабади је навео да се припремају аранжмани који ће бити у складу са међународним правом, уз напомену да "неће у потпуности одговарати свим државама".
Он је рекао и да је постигнут "значајан напредак" у нацрту договора између Ирана и Сједињених Америчких Држава, али није желио да прецизира временски оквир могућег споразума.
"Заиста вам не могу дати временски оквир у овом тренутку... Финализоваћемо текст који је у стању да обезбиједи наше интересе", рекао је.
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