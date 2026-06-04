Рат ће трајати још деценијама: Мрачна прогноза за крај сукоба

Аутор:АТВ
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Русија ће, према процјенама бившег пуковника руске Спољне обавјештајне службе (СВР) Андреја Безрукова, остати у стању рата и глобалне конфронтације наредних неколико деценија, преносе "Кијев Пост".
Безруков је оцијенио да руско друштво мора да прихвати чињеницу да земља улази у еру дуготрајног сукоба.
"Морамо да признамо да ћемо наредних година, можда и неколико деценија, бити у стању рата", рекао је Безруков.
Његове изјаве долазе у тренутку када је Међународни економски форум у Санкт Петербургу отворен под сјенком украјинских удара на енергетске и војне циљеве у околини града.
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Напади су изведени у вријеме када се око 20.000 делегата из више од 130 земаља окупило на тродневном догађају, који се често назива и "руски Давос".
Безруков сматра да будући сукоби неће нужно подразумијевати искључиво отворени рат, већ и оно што је назвао "пузајућим ратом", који би могао да се шири различитим регионима свијета и обликује животе читавих генерација.
Према његовим ријечима, Русија се тренутно налази на "првом таласу свјетског рата", док би друга фаза глобалне конфронтације могла да буде упоредива са свјетским ратовима из 20. вијека. Као потенцијално жариште будућих сукоба навео је Азију, уз тврдњу да се глобални односи моћи убрзано мијењају, преноси "Б92".
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Он је поновио и раније руске тврдње о наводним биолошким пријетњама са Запада, тврдећи да лабораторије у близини руских граница раде на развоју будућег биолошког оружја. Западне владе такве оптужбе већ годинама одбацују као неосноване.
Безруков је истакао да Русија мора да прилагоди своју економију и државне институције новим околностима, уз јачање војне спремности и дугорочну милитаризацију, паралелно са економским развојем земље.
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