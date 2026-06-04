Марко Луис најавио спектакл у Бањалуци и открио непознат детаљ о њему и Борцу

Аутор:АТВ
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Стиже нам викенд, а то значи одмарање, опуштање и забава.
А сјајну забаву припремиће сутра регионална музичка звијезда Марко Луис који ће са својим препознатљивим и необичним музичким правцем да испуни петак вече емоцијама и добром атмосфером у оквиру Јун Феста.
На Јун фесту ће наступити и Београдски синдикат, а гост АТВ-а био је и Феђа Димовић.
Марко Луис не крије да према Бањалуци има посебна осјећања. За АТВ је открио и мало познату ствар о себи - био је на проби у Борцу.
"Био сам у Борцу на пробном тренингу, требао сам овдје да играм, на крају нисам остао. Ко зна гдје би ме тај пут водио, можда бих на крају и постао Бањалучанин", испричао нам је Марко Луис.
Како каже, то није једина његова са Бањалуком.
"Почео сам овдје. Ја сам почео да свирам уживо, да радим моју музику 2007-2008. године. Већ тада сам имао своје прве свирке баш овдје у Бањалуци. То се претворило у то да свирамо једном недјељно. Размишљали смо да изнајмимо стан овдје, да пребацимо пребивалиште", рекао је Луис за АТВ.
Он је најавио прави спектакл за петак на тврђави Кастел.
"Идемо још један корак даље. Имамо нове пјесме, нови албум", каже Марко Луис.
Спектакл најављује и Феђа, само дан касније - у суботу.
"Бањалука је увијек најбоље мјесто за концерте", рекао је Феђа за АТВ и наглашава:
"У суботу ћемо да имамо један предиван емотивни концерт".
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