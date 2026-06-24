Хорор : Жену и петоро дјеце држао затворене више од 10 година

Аутор:АТВ редакција
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Пакистанска полиција спасила је 54-годишњу Францускињу Силви Јасмину и њено петоро дјеце из заточеништва у којем су, према њеним тврдњама, провели више од 10 година.
Акција је изведена недалеко од границе с Авганистаном, након што је један од дјечака успио побјећи из породичне куће и затражити помоћ полиције. Након дојаве, полицајци су упали у објекат и пронашли жену и дјецу закључане у трошној просторији.
Према наводима истражитеља, Јасмина је испричала да ју је супруг од доласка у Пакистан 2014. године држао изоловану, без могућности слободног кретања, те да је годинама била изложена физичком и психичком насиљу. На њеном тијелу уочене су и видљиве повреде.
Полиција је одмах ухапсила њеног супруга, против којег је покренута истрага.
Посебно забрињава чињеница да петеро дјеце никада није похађало школу нити је имало контакт с спољним свијетом.
Организације за људска права годинама упозоравају да је насиље у породици озбиљан проблем у Пакистану, гдје велики број случајева остаје непријављен због страха и друштвених притисака, преноси Аваз.
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