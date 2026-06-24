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Хорор : Жену и петоро дјеце држао затворене више од 10 година

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 22:38

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Хорор : Жену и петоро дјеце држао затворене више од 10 година
Фото: screenshot

Пакистанска полиција спасила је 54-годишњу Францускињу Силви Јасмину и њено петоро дјеце из заточеништва у којем су, према њеним тврдњама, провели више од 10 година.

Акција је изведена недалеко од границе с Авганистаном, након што је један од дјечака успио побјећи из породичне куће и затражити помоћ полиције. Након дојаве, полицајци су упали у објекат и пронашли жену и дјецу закључане у трошној просторији.

Према наводима истражитеља, Јасмина је испричала да ју је супруг од доласка у Пакистан 2014. године држао изоловану, без могућности слободног кретања, те да је годинама била изложена физичком и психичком насиљу. На њеном тијелу уочене су и видљиве повреде.

Полиција је одмах ухапсила њеног супруга, против којег је покренута истрага.

Посебно забрињава чињеница да петеро дјеце никада није похађало школу нити је имало контакт с спољним свијетом.

Организације за људска права годинама упозоравају да је насиље у породици озбиљан проблем у Пакистану, гдје велики број случајева остаје непријављен због страха и друштвених притисака, преноси Аваз.

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Тагови :

Пакистан

сексуално злостављање

Француска

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