Трамп: Иран прави веома велике уступке, видјећемо шта ће се догодити

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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да Иран прави веома велике уступке у преговорима са Сједињеним Америчким Државама.
"Побјеђујемо у великој мјери. Иран прави веома велике уступке. Видјећемо шта ће се догодити", рекао је Трамп обраћајући се новинарима, преноси Ројтерс.
Споразум између САД и Ирана, први који су потписали амерички и ирански предсједник од Исламске револуције 1979. године, предвиђа оснивање фонда вредног 300 милијарди долара и ублажавање појединих санкција Ирану, Танјуг.
Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је раније данас да су две стране започеле техничке преговоре о спровођењу споразума и најавио да ће они бити настављени крајем мјесеца, највјероватније у Швајцарској.
"Ако Иран жели добар и стваран споразум, Сједињене Америчке Државе су отворене за то. Ако не жели, предсједник (САД) има друге опције", поручио је Рубио.
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