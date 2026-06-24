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Трамп: Иран прави веома велике уступке, видјећемо шта ће се догодити

24.06.2026 21:11

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Амерички предсједник Доналд Трамп гестикулира док напушта бину након конференције за медије на крају самита Г7 у Евијан ле Бену, Француска, у сриједу, 17. јуна 2026. године.
Фото: Vadim Ghirda/Tanjug/AP

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да Иран прави веома велике уступке у преговорима са Сједињеним Америчким Државама.

"Побјеђујемо у великој мјери. Иран прави веома велике уступке. Видјећемо шта ће се догодити", рекао је Трамп обраћајући се новинарима, преноси Ројтерс.

Споразум између САД и Ирана, први који су потписали амерички и ирански предсједник од Исламске револуције 1979. године, предвиђа оснивање фонда вредног 300 милијарди долара и ублажавање појединих санкција Ирану, Танјуг.

Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је раније данас да су две стране започеле техничке преговоре о спровођењу споразума и најавио да ће они бити настављени крајем мјесеца, највјероватније у Швајцарској.

"Ако Иран жели добар и стваран споразум, Сједињене Америчке Државе су отворене за то. Ако не жели, предсједник (САД) има друге опције", поручио је Рубио.

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

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