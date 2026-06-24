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Секс скандал тресе Ирак: Објављен експлицитни снимак нафтног директора и његове колегинице

24.06.2026 18:40

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Секс скандал тресе Ирак: Објављен експлицитни снимак нафтног директора и његове колегинице
Фото: Printscreen/X

Велики сексуални скандал потреса Ирак након што је у јавност процурио експлицитни видео на којем се, како се наводи, налазе високи извршни директор из нафтне индустрије и финансијска директорка исте компаније.

Цурење овог компромитујућег снимка изазвало је бурне реакције широм земље. Према првим извјештајима, скандал је већ резултирао најавама тужби, а у јавности и медијима се све гласније тражи покретање хитне и званичне истраге. Ситуација је додатно напета због наводних пријетњи и позива на освету који су услиједили након објаве видеа.

Ипак, у цијели случај умијешале су се и званичне институције које тврде да је ријеч о подвали. Како преноси Ал Џазира, позивајући се на изворе из ирачких нафтних власти, спорни видео је "монтиран" и у потпуности "лажан".

Према њиховим тврдњама, снимак је креиран с јасном намјером да се "обмане јавност", дискредитују званичници и нанесе штета угледу саме нафтне индустрије у овој земљи. Остаје да се види да ли ће надлежни органи покренути истрагу како би се открило ко стоји иза дистрибуције овог материјала.

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Тагови :

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секс скандал

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