Секс скандал тресе Ирак: Објављен експлицитни снимак нафтног директора и његове колегинице

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Велики сексуални скандал потреса Ирак након што је у јавност процурио експлицитни видео на којем се, како се наводи, налазе високи извршни директор из нафтне индустрије и финансијска директорка исте компаније.
Цурење овог компромитујућег снимка изазвало је бурне реакције широм земље. Према првим извјештајима, скандал је већ резултирао најавама тужби, а у јавности и медијима се све гласније тражи покретање хитне и званичне истраге. Ситуација је додатно напета због наводних пријетњи и позива на освету који су услиједили након објаве видеа.
Ипак, у цијели случај умијешале су се и званичне институције које тврде да је ријеч о подвали. Како преноси Ал Џазира, позивајући се на изворе из ирачких нафтних власти, спорни видео је "монтиран" и у потпуности "лажан".
Iraqi Oil Scandal Erupts: General Manager Caught with Financial Director giving him a blue 💙 job pic.twitter.com/XxNGsyu9nd— Ali 🇮🇶 (@alif4maax) June 23, 2026
Према њиховим тврдњама, снимак је креиран с јасном намјером да се "обмане јавност", дискредитују званичници и нанесе штета угледу саме нафтне индустрије у овој земљи. Остаје да се види да ли ће надлежни органи покренути истрагу како би се открило ко стоји иза дистрибуције овог материјала.
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