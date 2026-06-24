Зеленски, пукло је?

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Украјински предсједник Володимир Зеленски пропустиће кључну конференцију о послијератном опоравку у Пољској ове недјеље, саопштио је Кијев, усред све већег дипломатског спора између савезника.
Зеленски је прошлог мјесеца разбјеснио Варшаву именовањем војне јединице по националистичкој Украјинској устаничкој армији (УПА), групи која је учествовала у масакрима над Пољацима током Другог свјетског рата.
Пољски предсједник Карол Навроцки одговорио је одузимањем Зеленском највишег државног одликовања, Ордена бијелог орла, што је навело неколико високих украјинских званичника да врате своја пољска одликовања.
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Спор пријети да засени Конференцију о опоравку Украјине, која би требало да почне у Гдањску у четвртак и има за циљ да окупи пословне лидере и званичнике како би разговарали о послијератној обнови Украјине.
Портпарол украјинског министарства спољних послова Георгиј Тихи рекао је да ће премијерка Јулија Свириденко предводити делегацију, наводећи потребу да се избјегне "прекомјерна политизација" и "скандали".
"Преко дипломатских канала смо у сталном контакту", рекла је она о односима са Пољском.
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Варшава је један од главних савезника Украјине од руске инвазије 2022. године, прихвативши стотине хиљада избјеглица и нудећи се као логистички центар за западну подршку Кијеву.
Конференција – претходно одржана у Риму, Берлину и Лугану у Швајцарској – требало је да учврсти позицију Варшаве као сусједа и савезника Кијева, усред забринутости у Пољској да би могла бити по страни током евентуалних мировних преговора.
Раније у уторак, пољски премијер Доналд Туск – политички противник Навроцког – настојао је да смири тензије.
"Такође рачунам на чињеницу да ће и на пољској и на украјинској страни бити више људи који ће моћи да се супротставе овим расположењима и емоцијама и који ће водити и Пољску и Украјину ка будућности", рекао је он.
Упркос томе што је савезник Украјине, Туск је рекао да је кривица за дипломатску кризу на Кијеву и позвао Зеленског да промијени своју одлуку да војну јединицу назове по УПА.
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