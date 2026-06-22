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Зеленски добио одговор из Пољске: Знамо колико су нам зла нанијели украјински националисти

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 18:11

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Зеленски добио одговор из Пољске: Знамо колико су нам зла нанијели украјински националисти
Фото: Tanjug/AP/Czarek Sokolowski

Пољски предсједник Карол Навроцки (Karol Nawrocki) одбацио је тврдње украјинског предсједника Володимира Зеленског да је спор око Ордена Бијелог орла повезан са унутрашњим политичким обрачунима у Пољској и подстицањем антиукрајинског расположења.

Зеленски је у интервјуу за украјинску телевизију ТСН (TSN) коментарисао одлуку о одузимању Ордена Бијелог орла, највишег пољског државног одликовања које му је раније било додијељено, тврдећи да је ријеч о питању повезаном са унутрашњим политичким сукобима у Пољској и распиривањем негативних осјећања према Украјинцима.

Шта је Навроцки одговорио?

Неколико сати касније Навроцки је одговорио на те изјаве, након што су га новинари замолили за коментар.

„Овај спор нема везе са унутрашњом политиком Пољске. Све патриоте разумију колико су злочина украјински националисти починили на пољском тлу. Знају колико су та времена била трагична. Спор се односи на поглед на историјска питања и на чињеницу да у Пољској не прихватамо црвено-црну бандеровску заставу”, рекао је пољски предсједник, мислећи на заставу Украјинске устаничке војске (УПА).

„Не могу да замислим да пољске патриоте, а посебно предсједник и влада Пољске, у таквој ситуацији не би били заједно и јединствени. Володимире, драги господине предсједниче, овај спор уопште се не тиче унутрашњих питања Пољске. Таквих подјела нема јер сви Пољаци знају и разумију колико су зла украјински националисти нанијели Пољацима и пољској дјеци. Предсједник Зеленски је у криву, хвала”, додао је.

Украјинци извршили масакр над Пољацима

Украјинска устаничка војска била је националистичка паравојна организација која се током и након Другог свјетског рата борила за украјинску независност, прије свега против нацистичке Њемачке и Совјетског Савеза.

Пољска сматра да је масакр око 100.000 Пољака, који су 1943. и 1944. године починили украјински националисти, био геноцид. Националисти и њихови помагачи спаљивали су цијела села и убијали све њихове становнике.

Убиства су се догодила у Волињу и другим подручјима тадашње источне Пољске, која су била под нацистичком, а потом совјетском окупацијом, а данас се налазе на западу Украјине.

Многи Пољаци и даље осјећају огорченост због чланова својих породица који су брутално убијени у тим покољима. Истовремено је око 15.000 Украјинаца убијено у одмаздама које су услиједиле.

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Тагови :

Карол Навроцки

Володимир Зеленски

Пољска

Украјина

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