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Њемачка направила тајни договор, крећу депортације

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 18:02

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Застава Њемачке
Фото: Claudio Mota/Pexels

Њемачка влада је, по свему судећи, дала уступке талибанима како би омогућила више летова за депортацију у Авганистан, открива истраживање јавног сервиса НДР (NDR). Заузврат ће у Њемачку наводно бити послато још шест талибанских дипломата, што је био кључни захтјев радикалних исламиста, пише Дојче веле.

Према дипломатским изворима, договор је резултат вишедневног, повјерљивог састанка између представника талибанске владе, високих званичника њемачког Савезног министарства унутрашњих послова и дипломата, који је одржан прошле седмице у једном хотелу у Истанбулу.

Савезно министарство унутрашњих послова потврдило је за НДР да су разговори вођени „на техничком нивоу”, али је одбило да коментарише локацију или трајање састанка. Мјесто састанка за НДР је потврдило Министарство иностраних послова.

Три чартер лета за депортације мјесечно

Према ријечима једне портпаролке, „биће проширени чартер летови за Кабул”, а убудуће ће бити могућа три таква лета мјесечно. Осим тога, биће омогућена и депортација појединаца редовним летовима.

Лист „Билд ам зонтаг” претходно је извијестио да се најмање стотину осуђених авганистанских криминалаца који чекају депортацију тренутно налази у притвору.

Савезни министар унутрашњих послова Александер Добринт из ЦСУ-а рекао је за „Билд ам зонтаг” да ће се такве депортације спроводити „редовно и поуздано”.

„Свако ко злоупотријеби нашу заштиту и овдје почини тешка кривична дјела, своју будућност мора потражити у домовини”, рекао је Добринт.

„Наше друштво има легитиман интерес да осигура да криминалци напусте нашу земљу. То ће се досљедно спроводити.”

Услов талибана за сарадњу

Према истраживању НДР-а, талибани су своју сарадњу на летовима за депортацију дуго условљавали слањем већег броја властитих дипломата у Њемачку. Објашњавали су да су им потребни како би, између осталог, прије депортације недвосмислено идентификовали криминалце као авганистанске држављане и издали им путне исправе.

До сада су у Њемачкој била само два талибанска конзуларна службеника, који су стигли у љето 2025. године. Они су, према истраживању, де факто преузели управљање авганистанском амбасадом у Берлину и генералним конзулатом у Бону.

Лет за депортацију у Кабул, првобитно планиран за крај маја, морао је бити одгођен под притиском радикалних исламиста јер је њемачка влада у почетку одбила њихов захтјев за додатним дипломатама, о чему владини портпароли нису жељели да дају коментар.

Лет је на крају омогућен прошлог понедјељка, када су 32 авганистанска криминалца авионом турске авио-компаније превезена из Лајпцига у Кабул.

(Дојче веле)

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Тагови :

Њемачка

депортације

Авганистан

талибани

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