Вашингтон одобрио продају иранске нафте

Аутор:АТВ редакција
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САД су објавиле општу дозволу за продају иранске сирове нафте и петрохемијских производа до 21. августа, саопштено је из Канцеларије за контролу стране имовине америчког Министарства финансија.
У одлуци се наводи да је трговање иранском нафтом и прерађевинама дозвољено до 21. августа у подне.
Према лиценци ОФАК-а, дозвољен је увоз сирове нафте, петрохемијских производа и нафтних деривата иранског поријекла у САД, под условом да су неопходни.
Лиценца се не примјењује на трансакције које укључују физичка и правна лица повезана са Сјеверном Корејом, Кубом или Кримом и новим руским регијама.
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