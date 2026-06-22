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Вашингтон одобрио продају иранске нафте

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 16:27

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Нафта
Фото: Pixabay/McRonny

САД су објавиле општу дозволу за продају иранске сирове нафте и петрохемијских производа до 21. августа, саопштено је из Канцеларије за контролу стране имовине америчког Министарства финансија.

У одлуци се наводи да је трговање иранском нафтом и прерађевинама дозвољено до 21. августа у подне.

Према лиценци ОФАК-а, дозвољен је увоз сирове нафте, петрохемијских производа и нафтних деривата иранског поријекла у САД, под условом да су неопходни.

Лиценца се не примјењује на трансакције које укључују физичка и правна лица повезана са Сјеверном Корејом, Кубом или Кримом и новим руским регијама.

(Глас Српске)

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Тагови :

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продаја

Америка

ОФАК

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