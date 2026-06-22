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Сиријац дивљао по Њемачкој: Ударао путнике и покушао да их гурне под воз

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АТВ редакција
22.06.2026 12:59

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Полицајац стоји на перону станице Зигбург гдје је паркиран воз Дојче бан ИЦЕ, у Зигбургу, Њемачка, рано у петак, 3. априла 2026. године, након што је мушкарац ухапшен у четвртак након што је пријетио нападом на брзи воз.
Фото: Tanjug/Roberto Pfeil/dpa via AP

Двадесетдвогодишњи мушкарац из Сирије напао је неколико људи у области Келна у недјељу поподне.

Према саопштењу Савезне полиције Њемачке, серија напада почела је око 15.10 часова на станици Келн-Тримборнштрасе. Тамо је осумњичени Сиријац ударио путника песницом и покушао да га гурне ка прузи. Пролазници су интервенисали и спријечили даље повреде, а жртва је задобила модрице и огреботине.

Мушкарац се потом укрцао у воз С19 према главној жељезничкој станици. У близини станице Келн Месе/Дојц је без упозорења ударио песницом у лице двоје још увијек неидентификованих путника, преноси Билд.

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Насиље се наставило на главној жељезничкој станици у Келну. У ресторану брзе хране, двадесетдвогодишњак је ударао песницама и ногама путника (47). Када је стигла савезна полиција, он је и даље ударао човјека који је лежао на земљи.

Полиција је ухапсила осумњиченог. Према полицијским наводима, он је био под утицајем дрога и има историју насилних кривичних дјела. Након инцидента, примљен је у психијатријску установу.

Њемачка полиција сада трага за двије још увијек неидентификоване жртве из воза градске жељезнице, као и за другим свједоцима.

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Тагови :

Њемачка

физички напад

хапшење

покушај убиства

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