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Паклена врућина затворила школе: Топлотни талас паралисао Француску

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 12:10

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Учионица
Фото: Pexels

Због екстремно високих температура француске власти принуђене су да предузму ванредне мјере, због чега ће 845 школа и факултета у тој земљи бити затворено, а додатних 1.800 прилагодиће своје распореде како би примали дјецу само у пријеподневним смјенама.

Француски министар националног образовања Едуар Жефре је саопштио да ће школе и факултети остати затворени "углавном у департманима под црвеном упозорењем" на врућине, преноси телевизија БФМ.

"Прво, постоји правило, које је да постоји континуитет јавне службе, то је принцип. Затим, постоји систем изузећа, од тренутка када је вјероватно да ће безбједност особља или дјеце бити доведена у питање, она мора бити затворена", казао је Жефре.

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Према подацима француске метеоролошке службе, данас Француску очекује интензивирање топлотног таласа, због чега је у 49 департмана проглашено црвен упозорење, док је у њих 40 проглашено наранџасто упозорење, што представља досадашњи рекордан број департмана погођених највишим упозорењима топлотног таласа.

Колике температуре се очекују?

Данашња предвиђена максимална температура у Француској је од 37 до 42 степени Целзијуса, што ће се "приближити или чак премашити апсолутним рекордима (за све мјесеце) у неким подручјима".

Француски предсједник Емануел Макрон саопштио је да ће француска влада данас одржати нови међуресорни кризни састанак поводом топлотног таласа, подсјећајући грађане да је важно слиједити све препоруке и бити опрезан.

Велике врућине све више утичу на свакодневни живот – од здравља и саобраћаја до рада јавних служби и образовног система.

Француске власти су у претходном периоду активирале бројне мјере због екстремних температура: отворен је бесплатан број за помоћ грађанима, док су поједине регионалне управе већ донијеле одлуке о прилагођавању наставе и скраћивању школских активности у најтоплијем дијелу дана, преносе Независне.

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Тагови :

врућине

Француска

Температура

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