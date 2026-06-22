Све више радника у овој земљи одлази на боловање због стреса и сагоријевања

Аутор:АТВ редакција
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Међународна компанија за запошљавање Рандстад упозорила је на пораст броја запослених који одсуствују са посла због стреса и синдрома сагоријевања (burn-out), што додатно оптерећује већ затегнуто тржиште рада у Холандији.
Компанија наводи да су узроци тог тренда велико радно оптерећење, док симптоме повезане са стресом и синдромом сагоријевања најчешће пријављују жене и млађе особе, преноси НЛ Тимес.
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"То је само по себи забрињавајући тренд", рекао је аналитичар тржишта рада Барт ван Кримпен током брифинга за новинаре.
У секторима који се већ суочавају са озбиљним недостатком радне снаге, попут здравства, образовања и инжењерства, тржиште рада додатно је заоштрено.
У компанији наводе да млади запослени све чешће напуштају посао и дуже одсуствују због здравствених проблема.
"Са синдромом сагоријевања запослени остају често код куће и до пола године", навела је компанија описујући образац одстутвовања међу млађим радницима.
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Истакнуто је да одсуства повезана са менталним здрављем међу младим женама у здравственом сектору такође доводе до проблема у запошљавању и организацији рада.
Од 2022. године број особа које не раде због болести или инвалидитета порастао је за 10 одсто, док је запосленост у истом периоду повећана за четири одсто.
Према подацима Рандстада, тај раст посљедица је не само све чешћих психолошких тегоба које доводе до одсуства са посла, већ и чињенице да су старији радници подложнији дуготрајној инвалидности након болести, као и посљедица дуготрајне пандемије ковида-19.
"То нарушава продуктивност рада која нам је толико хитно потребна, а такође гуши секторе који се суочавају са акутним недостацима. Притисак на послу и задовољство послом такође пате", рекао је извршни директор Рандстада у Холандији, Јероен Тил.
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Тил сматра да проблем захтијева хитну реакцију и истиче да би менаџери требало више да се усмјере на рано препознавање психолошких тегоба код запослених.
"Ако ствари учинимо здравијим и атрактивнијим на почетку, можемо спријечити изостајање са посла", рекао је он.
Компанија се осврнула и на приједлог закона којим би радници са флексибилним уговорима добили већу сигурност запослења, укључујући меру према којој би радници ангажовани преко агенција за привремено запошљавање имали исте услове рада као стално запослени.
"Потражња за привременим радницима остаје евидентна. Флексибилност и прилагодљивост на нашем тржишту рада су и остаће неопходне, укључујући и за наше клијенте", рекао је Тил.
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Он је оцијенио да такве мјере неће решити основне структурне проблеме на тржишту рада, прије свега недостатак радне снаге и стагнацију продуктивности.
(Танјуг)
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