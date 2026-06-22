Мистериозни звук који је узнемирио Пацифик: Научници открили још страшнију истину

Аутор:АТВ редакција
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Године 1997. научници су забиљежили један од најнеобичнијих звукова икада регистрованих у океану.
Сигнал толико снажан да су га детектовали сензори распоређени широм Тихог океана одмах је покренуо бројне теорије – од џиновских морских чудовишта до легендарног Ктулуа из књижевности Х. П. Лавкрафта.
Ипак, истина се показала другачијом, али нимало безазленом.
Током љета 1997. године истраживачи америчке Националне управе за океане и атмосферу (НОАА) пратили су подводне звукове у јужном Пацифику у потрази за сигналима вулканске активности. Умјесто тога, њихови хидрофони забиљежили су мистериозни сигнал веома ниске фреквенције који је касније добио назив "Блуп".
Звук је био толико снажан да су га регистровали сензори удаљени хиљадама километара.
"Необично је када се неки звук забиљежи на свим сензорима које смо поставили", објаснио је Роберт Дзиак из НОАА програма за акустику.
Пошто је фреквенцијски профил звука подсјећао на гласање живог бића, убрзо су се појавиле спекулације да у дубинама океана можда живи непозната животиња већа чак и од плавог кита, највеће познате животиње на Земљи.
Неки су помињали мегалодона, џиновску ајкулу за коју се вјерује да је изумрла прије милиона година, док су други отишли корак даље и тврдили да је ријеч о митском морском чудовишту из Лавкрафтових прича.
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Додатну мистерију стварала је чињеница да су океани и данас углавном неистражени, па научници не искључују могућност да многе врсте још нису откривене.
Истраживачи НОАА од почетка су сумњали да је узрок природни феномен, а не живо биће. Током наредних година наставили су да прате сличне звукове и све више доказа упућивало је на подручје Антарктика.
Тек 2005. године успјели су да потврде поријекло мистериозног сигнала.
Испоставило се да је „Блуп“ настао усљед пуцања огромне ледене масе, односно такозваног леденог земљотреса. Када се глечери распадају и велики комади леда одвајају од ледених плоча, ослобађа се огромна количина енергије која производи звукове способне да путују хиљадама километара кроз океан.
Према објашњењу НОАА, звук који је годинама подстицао машту љубитеља мистерија заправо је био посљедица процеса убрзаног топљења и распадања ледених маса на Антарктику.
Научници вјерују да је сигнал стигао из подручја између Брансфилдског мореуза и Росовог мора, гдје се често региструју снажни криогени звукови настали пуцањем леда.
Иако многе разочарава чињеница да иза "Блупа" није стајало никакво морско чудовиште, стварност је можда још забрињавајућа. Звук који је узнемирио цијели Пацифик био је подсјетник на огромне промјене које се догађају на половима планете и на посљедице топљења ледених маса које научници прате деценијама.
(Телеграф/Popular Mechanics)
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