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У Француској због врућина затворено 845 школа и факултета

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 07:59

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У Француској због врућина затворено 845 школа и факултета
Фото: Envato/Sandsun/antonytrivet/APchannel

Француски министар националног образовања Едуар Жефре саопштио је да ће данас 845 школа и факултета у тој земљи због врућина бити затворено, а да ће додатних 1.800 прилагодити своје распореде како би примали дјецу само у преподневним сменама.

Жефре је казао да ће школе и факултети остати затоврени "углавном у департманима под црвеном упозорењем" на врућине, преноси телевизија БФМ.

Према подацима француске метеоролошке службе, данас се у тој земљи очекује интензивирање топлотног таласа, због чега је у 49 департмана проглашен црвени степен упозорења, док је у 40 проглашен наранџасти степен упозорења, што је за сада рекордан број департмана који су погођени највишим упозорењима на топлотни талас.

Према прогнозама меторолога, данас се у Француској очекује максимална температура од 37 до 42 степени Целзијуса, која ће се "приближити или чак премашујући апсолутне рекорде (за све мјесеце) у неким подручјима".

Очекује се да ће изузетно високе минималне и максималне температуре потрајати и у наредним данима.

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Француски предсједник Емануел Макрон саопштио је да ће влада те земље, поводом топлотног таласа, данас одржати нови међуресорни кризни састанак.

Макрон је подсјетио грађане да је важно да "слиједе све препоруке", и да буду "опрезни".

/Танјуг/

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Тагови :

Француска

топлотни талас

врућина

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