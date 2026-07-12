Захарова: Затворити ОХР што прије, а функцију високог представника укинути без икаквих предуслова

Аутор:АТВ редакција
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Канцеларију високог представника треба затворити што је прије могуће, а функцију високог представника укинути без икаквих предуслова, изјавила је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова, одговарајући на питања Федералне новинске агенције (ФЕНА) поводом именовања Луиса Кришока за в.д. високог представника у Босни и Херцеговини.
"Општим оквирним (Дејтонским) мировним споразумом за Босну и Херцеговину из 1995. године није предвиђена функција 'вршиоца дужности' високог представника у БиХ. Уколико је таква функција неопходна ради обезбеђивања техничког функционисања Канцеларије високог представника (ОХР), то је искључиво унутрашње питање те институције, оцијенила је она.
"Међутим, такозвани вршилац дужности високог представника не располаже никаквим овлашћењима у смислу Дејтонског споразума. Таква овлашћења може имати искључиво легитимни високи представник, чију кандидатуру је одобрио Савјет безбједности УН. Покушаји западних представника у Управном одбору Савјета за спровођење мировног споразума да господина Луиса Кришока представе као 'привременог високог представника' немају никакво правно утемељење", поручила је Захарова.
Како је истакла званичница руског МСП-а, став Русије, као једног од међународних гараната Дејтонског споразума, досљедан је и принципијелан.
"Спољни протекторат је неспојив са суверенитетом Босне и Херцеговине. Зато сматрамо да Канцеларију високог представника треба затворити што је прије могуће, а функцију високог представника укинути без икаквих предуслова", подвукла је она.
Одговарајући на питање да ли ће Русија наставити да учествује у раду Управног одбора Савјета за спровођење мира или треба створити нови међународни механизам за праћење спровођења Дејтонског мировног споразума, она је напоменула да „Русија никада није прекинула своје чланство у Управном одбору овог тијела“.
„Привремена обустава нашег учешћа у овом формату је посљедица чињенице да се од 2021. године његови састанци одржавају под 'предсједавањем' самозванца Кристијана Шмита, који је, уз подршку западних земаља, узурпирао мјесто високог представника“, напоменула је Захарова.
Додала је да је други аспект то што је, кривицом истих тих западних представника, напуштена дугогодишња пракса доношења одлука консензусом у Управном одбору.
"Засад не видимо спремност партнера да исправе ненормалну ситуацију коју су сами створили", указала је Захарова.
Говорећи о такозваним "бонским овлашћењима", напоменула је да она крше све могуће одредбе Дејтонског споразума.
Наиме, мандат високог представника строго је ограничен Анексом 10 Дејтонског споразума, према којем високи представник не посједује никаква ванредна овлашћења.
"Повјерене су му функције међународног посредника који би требало да допринесе успостављању дијалога између представника конститутивних народа Босне и Херцеговине, који су извор и носиоци власти у земљи, а не да их замјењује, чиме само додатно изазива кризу и међунационалне раздоре", подвукла је Захарова.
Како је истакла, све државе свијета, без изузетка, суочавају се са тешкоћама и унутрашњим неслагањима. Међутим, то не значи да је за рјешавање проблема у тим земљама неопходно успостављати било какве наддржавне органе спољног управљања.
"Према нашем мишљењу, Босна и Херцеговина у том погледу није изузетак. БиХ је независна демократска држава, чланица бројних међународних организација и била је изабрана за чланицу Савјета безбједности УН. За народе Босне и Херцеговине одавно је дошло вријеме да се ослободе понижавајућег спољног протектората и да сами преузму одговорност за судбину своје земље, доносећи суверене одлуке на основу дијалога, компромиса, Дејтонског устава и закона", поручила је званичница руског МСП-а.
Нагласила је да је Савјет безбједности УН једини орган овлашћен да именује високог представника, што је утврђено и Дејтонским споразумом и двадесетпетогодишњом праксом.
"Жељели бисмо да подсјетимо да је незаконито, мимо Савјета безбједности УН, постављање Кристијана Шмита на мјесто високог представника од стране групе западних представника у Управном одбору Савјета за спровођење мировног споразума довело Босну и Херцеговину до најдубље кризе у постконфликтном периоду, што је фактички довело до пријетње по безбједност БиХ и читавог региона", указала је Захарова.
Како је подвукла, нажалост, благовремена упозорења Русије била су игнорисана.
"Непрестане манипулације иза кулиса у западним круговима око именовања новог високог представника представљају наставак те штетне и кратковиде праксе и тешко да ће допринети нормализацији прилика у земљи", поручила је званичница руском МСП-а, а преноси Спутњик.
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