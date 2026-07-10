Предсједништво БиХ усвојило буџет за 2026. годину

Аутор:АТВ редакција
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Предсједништво БиХ је на данашњој сједници усвојило Приједлог буџета институција БиХ за 2026. годину.
Приједлог буџета за 2026. годину је усвојен једногласно.
Предсједништво БиХ је усвојило приједлог који је прије неколико дана усвојен на сједници Савјету министара, а који је идентичан пријашњем документу који је Предсједништво одбило усвојити у мају.
Тада је Денис Бећировић био пресудни глас, а био је суздржан. Жељко Комшић је био против, док је Жељка Цвијановић била за.
Приједлог буџета у износу од 1,58 милијарди КМ предвиђа и повећање буџета бројним институцијама.
Након усвајања у Предсједништву БиХ, на потезу су сада оба дома Парламентарне скупштине. Прво би овај приједлог требао усвојити Представнички дом, а затим и Дом народа ПС БиХ.
(Кликс)
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