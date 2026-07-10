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Предсједништво БиХ усвојило буџет за 2026. годину

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 16:03

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Предсједништво БиХ
Фото: Ustupljena fotografija

Предсједништво БиХ је на данашњој сједници усвојило Приједлог буџета институција БиХ за 2026. годину.

Приједлог буџета за 2026. годину је усвојен једногласно.

Предсједништво БиХ је усвојило приједлог који је прије неколико дана усвојен на сједници Савјету министара, а који је идентичан пријашњем документу који је Предсједништво одбило усвојити у мају.

Тада је Денис Бећировић био пресудни глас, а био је суздржан. Жељко Комшић је био против, док је Жељка Цвијановић била за.

Приједлог буџета у износу од 1,58 милијарди КМ предвиђа и повећање буџета бројним институцијама.

Након усвајања у Предсједништву БиХ, на потезу су сада оба дома Парламентарне скупштине. Прво би овај приједлог требао усвојити Представнички дом, а затим и Дом народа ПС БиХ.

(Кликс)

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Тагови :

Предсједништво БиХ

Жељка Цвијановић

Денис Бећировић

Жељко Комшић

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