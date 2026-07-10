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Жорж Жезус нови селектор фудбалске репрезентације Португала

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 16:44

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Жорж Жезус
Фото: Youtube/A BOLA

Жорж Жезус именован је за новог селектора репрезентације Португала, саопштио је данас Фудбалски савез Португала (ФПФ).

У саопштењу се наводи да је Жезус потписао уговор са ФПФ до 2030. године.

Жезус (71) је на месту селектора фудбалске репрезентације Португала заменио Роберта Мартинеза коме је прије неколико дана истекао уговор са ФПФ.

Фудбалска репрезентација Португала елиминисана је прије четири дана у осмини финала Светског првенства, пошто је поражена поражена од Шпаније (0:1).

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Жезус је раније тренирао Ал Наср, Ал Хилал, Фенербахче, Бенфику, Фламенго, Спортинг, Брагу, Белененсес, Леирију, Мореиренсе, Виторију Гимараеш, Естрељу да Амадору, Виторију Сетубал, Фелгуеирас и Амору, преноси Танјуг.

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Тагови :

Жорж Жезус

Португал

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