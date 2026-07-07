Отровни паук стигао на тло Европе: Угризом разара кожу и изазива одумирање органа

Аутор:АТВ редакција
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У Португалу је недавно по први пут потврђено присуство паука врсте Loxosceles laeta, познатог као "чилеански паук самотњак".
Његово поријекло је из Јужне Америке, а важи за једног од најопаснијих у свом роду, јер његов токсични угриз у одређеним ситуацијама може да доведе до озбиљних оштећења ткива, па чак и до отказивања органа.
Иако вијест звучи алармантно, научници са Универзитета у Порту, који су потврдили ово откриће, наглашавају да нема разлога за панику. Ријеч је о првом званично забиљеженом случају ове врсте на Иберијском полуострву, а први примјерак (мужјак) пронађен је у септембру 2025. године у самом центру Порта.
Недуго затим, у близини је уочена још једна јединка, што је подстакло истраживаче да испитају да ли се ова врста трајно настанила у региону или су у питању изоловани случајеви пристигли транспортом робе.
Оно што Loxosceles laeta издваја од сродника јесте специфичан ензим у отрову који изазива некрозу (одумирање) коже и поткожног ткива. У најтежим, али срећом ријетким случајевима, може доћи до системских компликација које угрожавају унутрашње органе, попут јетре.
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Ипак, ентомолог Хозе Мануел Гросо-Силва умирује грађане објашњавајући да је ризик по становништво минималан. Наиме, ови паукови нису агресивни и по природи избјегавају контакт са људима. До угриза најчешће долази потпуно случајно, уколико се паук сакрије у обућу или одјећу, па га човек нехотице притисне уз тијело.
Занимљиво је да овај "дошљак" физички веома подсјећа на свог европског рођака (Loxosceles rufescens), који је на нашем континенту присутан деценијама. Оба су браон боје и преферирају мрачна, скривена места, па их је без стручног прегледа готово немогуће разликовати.
Португал није једина европска земља која се суочила са овом врстом. Сличан случај забиљежен је и у Њемачкој, у подруму Универзитета у Тибингену. Научници су увјерени да ови паукови стижу у Европу путем међународног транспорта робе из Јужне Америке. С обзиром на интензитет глобалне трговине, очекује се да ће овакви сусрети са егзотичним врстама постати све чешћа појава у будућности, преноси Мондо.
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