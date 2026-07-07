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Умро Андрија Бајић: Супруга потврдила тужну вијест

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 15:27

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Пјевач Андрија Бајић преминуо је данас на ВМА-а услед тешке болести у деветој деценији.
Фото: Instagram / malacana

Пјевач Андрија Бајић преминуо је данас на ВМА-а услед тешке болести у деветој деценији.

Прије неколико недјеља доживио је мождани удар, након чега се опоравио, али му се стање нешто касније погоршало.

Неколико дана провео је у болници док су му се доктори борили за живот.

"Животе мој..."

Његова супруга, Мала Цана потврдила је сазнања Курира и кроз сузе и јецаје изговорила је само кратко.

"Рекли су ми да дођем сутра... Животе мој", рекла је она.

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Тагови :

Андрија Бајић

Пјевач

Мала Цана

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