Умро Андрија Бајић: Супруга потврдила тужну вијест

Аутор:АТВ редакција
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Пјевач Андрија Бајић преминуо је данас на ВМА-а услед тешке болести у деветој деценији.
Прије неколико недјеља доживио је мождани удар, након чега се опоравио, али му се стање нешто касније погоршало.
Неколико дана провео је у болници док су му се доктори борили за живот.
Његова супруга, Мала Цана потврдила је сазнања Курира и кроз сузе и јецаје изговорила је само кратко.
"Рекли су ми да дођем сутра... Животе мој", рекла је она.
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