Урош Живковић не дозвољава да му жена провјерава телефон: "Имам 15.000 слика и поруке"

Аутор:АТВ редакција
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О овом феномену недавно је отворено говорио пјевач Урош Живковић, који је током гостовања у подкасту "Бункер" јасно изнио свој став о овој теми.
У игрици на једно од питања "Никада не бих провјеравао партнеру телефон", Урош је одговорио да то заиста никада не би радио, али је истовремено признао и да сам не подноси када му неко дира мобилни уређај.
Он је детаљно образложио зашто сматра да откључавање туђег телефона нарушава приватност, нагласивши да то нема никакве везе са сумњом у вјерност, већ са поштовањем личног простора, преноси Блиц.
"Не знам како бих то објаснио, вјероватно су подијељена мишљења. Не волим да се дира мој телефон, јер мислим да је то нешто што је приватно. Нема то везе са вјерношћу кад је у питању партнер, него ја ја ту имам свашта нешто: поруке са својим друштвом, са својим кумовима … Ако има љубави, то је то", истакао је.
Живковић је додатно појаснио да телефон посматра искључиво као лични простор у ком се могу наћи и повјерљиве информације његових пријатеља, које његова супруга једноставно не треба да зна – баш као што ни он не мора да буде упућен у преписке њених другарица.
"Телефон је приватна својина. Имам 15.000 слика у телефону. Можда ми је неки другар некад послао неку његову рибу. Мислим то је нормално, мушкарци размјењују искуства, жене размјењују искуства. Замисли да уђем у женин телефон и налетим да је нека њена другарица била с неким ликом иако је она то њој рекла, то је нормално. Што ја то треба да знам? Из тог разлога, а не да неко ког ту вара", рекао је.
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