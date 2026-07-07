Сутра промјенљиво облачно, послије подне пљускови и грмљавина

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује промјенљиво облачно вријеме са сунчаним периодима, а од средине дана и пролазна киша или пљускови са грмљавином, претежно у брдско-планинским предјелима.
На југу ће током већег дијела дана преовладавати претежно сунчано и вруће, а послије подне се очекује постепено наоблачење које ће локално донијети повремену кишу или пљусак, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен, понегдје током дана и појачан сјеверни вјетар, док ће на југу бити слаб до умјерен западни, који ће увече окренути на буру, повремено и јаку.
Минимална температура ваздуха биће од 13 до 18, на југу до 21 степен, а максимална од 27 до 32, док ће у вишим предјелима бити око 24 степена Целзијусова.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас у Републици Српској и ФБиХ преовладава сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност.
Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Бјелашница 13, Чемерно 22, Хан Пијесак 23, Соколац 24, Мраковица 25, Гацко 26, Зворник, Сарајево, Тузла и Сребреница 28, Фоча, Вишеград и Рудо 29, Добој и Србац 30, Бијељина, Требиње, Зеница и Рибник 31, Бањалука, Приједор и Нови Град 32, те Мостар 36 степени Целзијусових, преноси Срна
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