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Тропик Чајавец отвара врата 10. јула: Ново мјесто куповине које спаја познате вриједности и савремен маркет

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 11:44

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Отварање Тропика у Чајевцу
Фото: Уступљена фотографија

Тропик Малопродаја наставља развој своје мреже отварањем новог објекта Тропик Чајавец у Бањој Луци, на адреси Јована Дучића 25, у петак, 10. јула, у 9.30 часова.

Нови маркет простире се на 1.300 квадратних метара, а за купце ће бити отворен сваког дана од 7 до 22 часа. Уређен је у савременом руху, али са јасном идејом да сачува дух и вриједности некадашњег Чајавеца, мјеста које је годинама било важан дио живота и окупљања ове заједнице.

Тропиц Чајавец осмишљен је као маркет са снажним фокусом на свјеже одјеле и понуду која купцима доноси више избора, квалитет и пријатно искуство куповине. Посебно мјесто заузимају готова јела, салате, супе и чорбе, колачи и торте из властите производње, затим пекарски производи, месо и риба, суши, деликатес, као и рефреш кофи енд ђус бар те простор за конзумацију хране купљене у маркету.

Посебан новитет доноси унапређен одјел готових јела, са допуњеном понудом која ће по први пут бити представљена купцима у Бањој Луци управо на овој локацији. Ријеч је о додатном искораку у понуди свјеже

У новом објекту радиће тим од око 100 запослених, који ће свакодневно бринути о томе да купци имају доступну комплетну понуду и квалитетну услугу. Таква организација рада резултат је потребе да се у маркету ове величине, са широким асортиманом и снажно развијеним свјежим одјелима, купцима обезбиједи квалитетна услуга и стална доступност понуде током дана. Иако савремени трендови често стављају фокус искључиво на ефикасност, у Тропик Малопродаји подједнако важним сматрају да сваки купац буде адекватно услужен и да иза сваког одјела стоји тим који може изнијети квалитет понуде и услуге на нивоу који купци очекују.

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Истовремено, велики тим омогућава и да се квалитетно спроводи одлука компаније о два слободна дана седмично у свим пословним јединицама, уведена с циљем бољег баланса приватног и професионалног живота запослених. На тај начин, отварање Тропик Чајавеца не значи само нову локацију и ширу понуду за купце, већ и наставак приступа у којем се добра услуга гради кроз одговарајући број људи, квалитетну организацију рада и веће задовољство запослених.

"Тропик Чајавец доноси спој савременог маркета, препознатљиве понуде и локације која за Бању Луку има посебну вриједност. Вјерујемо да ће купци у новом објекту препознати квалитет, добру услугу и садржаје због којих ће се радо враћати, а да ће ова адреса наставити да живи као важно мјесто свакодневице и окупљања", навели су из компаније.

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Тагови :

Тропик

Тропик малопродаја

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