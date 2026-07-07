Камионом усмртио младог фудбалера, покренута истрага

Аутор:АТВ редакција
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Млади чешки фудбалер Давид Јерабек (19) трагично је изгубио живот током љетовања на грчком острву Родос, након што га је на локалном путу ударио камион, преносе грчки медији.
Трагедија се догодила у уторак ујутру на путу који повезује мјеста Калаварда и Камири. Према првим информацијама, несрећни младић је био на одмору са својом дјевојком и њеном породицом, а кобног јутра је изашао да трчи поред пута.
У једном тренутку, под још увијек неразјашњеним околностима, на њега је налетјело мање теретно возило којим је управљао мјештанин.
На лице мјеста одмах су стигле екипе хитне помоћи и полиције, али несрећном тинејџеру није било спаса. Љекари су по доласку могли само да констатују смрт.
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Возач камиона је приведен и подвргнут алкотестирању и тестирању на наркотике, што је стандардна процедура у оваквим ситуацијама. Локална полицијска управа на Родосу спроводи детаљну истрагу како би се утврдио тачан узрок ове стравичне несреће.
Грчки медији подсећају да поједини локални путеви на острвима немају тротоаре нити адекватно освјетљење, због чега се туристима савјетује огроман опрез приликом кретања пешице или током спортских активности близу коловоза.
Идентитет младог спортисте још увијек није званично саопштен јавности, а о трагедији је одмах обавијештена и амбасада Чешке Републике у Атини како би се пружила помоћ породици, преноси Телеграф.
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