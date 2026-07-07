Вулић: Звиздић ирелевантан за Републику Српску

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Денис Звиздић би требало да се позабави стањем у Федерацији БиХ и резултатима властите политике умјесто што непрестано коментарише Републику Српску, изјавила је Срни шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.
Вулићева је истакла да је Звиздић потпуно ирелевантан када је ријеч о Републици Српској, узимајући у обзир да не живи у Српској, грађани Републике Српске га не бирају и нема политички легитимитет да говори у њихово име.
"Неуређено властито двориште управо проузрокује ово, да се махалашки вири у туђе", додала је Вулићева.
Према њеним ријечима, док се Звиздић позива на академско звање и покушава да глуми политичку супериорност, остаје чињеница да се Клуб Народа и правде, странке чији је замјеник предсједника, у Представничком дому распао, а у Дому народа их је напустио делегат.
"Након свих ових година у политици легитимно је питати шта је Звиздић конкретно урадио за грађане ФБиХ? Тек након одговора на то питање могао би другима дијелити лекције", поручила је Вулићева.
Она је констатовала да је јасно какву би Републику Српску Звиздић желио - што слабију или без стварних надлежности.
"Али, о будућности Републике Српске одлучују њене институције и њени грађани, а не политичко Сарајево и глобалистички рецидиви", нагласила је Вулићева, коментаришући Звиздићеву изјаву за федералне медије "о задужености и насељености Републике Српске".
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