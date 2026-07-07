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Минић: Мали Зејтинлик - свето мјесто Републике Српске

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 11:32

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премијер Републике Српске Саво Минић, Мали Зејтинлик
Фото: Screenshot/X

Мали Зејтинлик је свето мјесто Републике Српске, гдје почива скоро хиљаду бораца Војске Републике Српске који су своје животе дали за слободу нашег народа, навео је премијер Републике Српске Саво Минић.

"Данас сам обишао радове на реконструкцији приступног пута и увјерио се да се они одвијају планираном динамиком. За овај пројекат издвојили смо 900.000 КМ, јер је наша дужност да оваква мјеста чувамо и уређујемо са поштовањем које заслужују", навео је Минић ма Икс-у.

Навео је да настављају да реализују и остале пројекте договорене током његове посјете општинама Источног Сарајева.

"Настављамо да испуњавамо преузете обавезе", поручио је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

Соколац

Република Српска

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