Олуја однијела кров: Невријеме опустошило спортску дворану у Братунцу

Аутор:АТВ редакција
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Надлежне службе извршиће детаљну процјену штете на спортској дворани у Братунцу која је оштећена у невремену, како на кровној конструкцији, тако и у унутрашњости објекта, саопштено је из Општинске управе.
У саопштењу се подсјећа да је за спортску дворану већ планирана свеобухватна реконструкција за коју су обезбијеђена средства - за замјену крова и паркета, санацију мокрих чворова, утопљавање објекта, уградњу система топлотних пумпи и новог освјетљења, замјену кошева.
Радови до сада нису започели због чињенице да је општина Братунац успјешно прошла кандидатуру за програм којим се обезбјеђује суфинансирање дијела пројекта од УНДП-а, а чека се излазак стручне комисије УНДП-а на терен и окончање неопходних процедура.
Независно од поступка који се спроводи у сарадњи са УНДП-ом, у наредном периоду биће расписан јавни позив за избор извођача радова, да би по окончању свих процедура у што краћем року започела реконструкција дворане.
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Олујни вјетар прије неколико дана захватио је дио Братунца и однио већи дио крова са спортске дворане, а снажна киша претворила је дворану у језеро и оштетила паркет и реквизите, преноси Срна.
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