Народна скупштина Српске добила нови посланички клуб

Аутор:АТВ редакција
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Социјалистичка партија Српске (СПС) данас је, уочи посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске, формирала самостални посланички клуб.
Клуб чине четири народна посланика Максим Скоко, Синиша Мијатовић, Тамара Дамјановић и Милан Милаковић.
Предсједник Клуба посланика СПС-а Тамара Дамјановић истакла је да формирање самосталног посланичког клуба представља важан корак за ову партију и потврду њеног политичког капацитета.
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"Формирањем самосталног посланичког клуба преузимамо још већу одговорност према грађанима Републике Српске. Наш циљ је да кроз аргументован и одговоран рад доприносимо доношењу квалитетних законских рјешења, штитимо интересе Републике Српске и будемо конструктиван партнер у раду Народне скупштине", рекла је Дамјановићева.
Она је нагласила да ће Клуб СПС-а дјеловати јединствено, одговорно и у складу са програмским принципима партије, заступајући интересе грађана и Републике Српске, преноси "Срна".
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